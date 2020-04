COVID-19: empleadas de limpieza de hospitales, las heroínas en medio de la crisis

En medio de la pandemia de COVID-19, este miércoles una publicación en Facebook se hizo viral.

“Ella es Rosa Martínez. No es doctora, no es enfermera, es de esas personas de las cuales nunca se habla, pues ella es una del personal de limpieza de un hospital”, dice el mensaje.

Estas son las palabras de una hija que busca públicamente agradecerle a su madre y a todo el personal de limpieza en los hospitales donde cuidan de personas con el coronavirus.

“Ellas son los que se juegan la vida, porque mi mamá entra a los cuartos y tiene que limpiar y la primera vez que entró a los cuartos dice que sintió escalofríos”.

La señora Rosa dice estar contenta por las palabras de agradecimiento de todo el mundo aunque en ocasiones no toman en cuenta a estos trabajadores.

“En ocasiones nos hacen sentir que no somos tan indispensables, pero sí lo somos, porque nosotros nos encargamos de tener las áreas limpias y listas para que todo mundo llegue y estén seguros en su área de trabajo”, dijo.

En el caso de Rosa, su labor pone su vida en peligro por ser considerada parte de la población “vulnerable” durante esta pandemia, pero dice que no quiere dejar a sus compañeras solas en esta batalla.

“Porque hay muchas que se han reportado enfermas y estamos cortas y si yo me retiro por la edad que tengo o por ser diabética, pero no yo puedo, yo me siento fuerte”, indicó.

Como la señora Rosa hay muchas. Por ejemplo, Meche Quezada quien trabaja en Waukegan, al igual está Josefina Hernández, Rosario Llamas y Judy, ellas trabajan en Elmhurst.

Son unas de tantas personas que todos los días salen para brindarle apoyo a los doctores en la lucha contra este mal.

“La verdad que son unas personas muy valientes, porque se están arriesgando y arriesgando a su familia”, dijo.