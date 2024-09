Cosas que hacer en Chicago y sus alrededores este otoño

A medida que comienzan a bajar las temperaturas y las hojas comienzan a cambiar de color, la gente presta atención al otoño.

Y con el cambio de estaciones llegan todas las actividades otoñales por excelencia, como visitar huertos de calabazas, ir a laberintos de maíz y asustarse en una casa embrujada.

¿Buscas eso y más? Lo tenemos cubierto.

Aquí hay una serie de lugares a los que puedes ir para disfrutar de la temporada:

Huertos de calabazas

Goebbert's Farm and Garden Center - South Barrington

Del 7 de septiembre al 31 de octubre, la granja organiza su Festival de Otoño anual, que incluye una granja de animales, una casa de calabazas, carreras de cerdos y más.

Ubicado en 40 W. Higgins Rd., el huerto estará abierto de 9 a.m. a 6 p m. a diario.

La información de las entradas está disponible aquí.

Bengston's Pumpkin Fest - Homer Glen

La granja de calabazas abre el 6 de septiembre y recibe visitantes durante todo octubre. Además de recoger calabazas, la granja cuenta con una variedad de atracciones, paseos en tractor, un granero encantado y un zoológico interactivo.

Ubicado en 13341 W. 51st St., el huerto estará abierto de 11 a.m. a 8:30 p.m. entre semana y de 10 a.m. a 8:30 p.m. los fines de semana.

La información de las entradas está disponible aquí.

Sonny Acres Farm - West Chicago

Sonny Acres iniciará su celebración del Festival de Otoño el 14 de septiembre, que finalizará el 30 de octubre. Los visitantes pueden participar en una variedad de actividades de otoño, que incluyen recoger calabazas, montar en un paseo en carruaje embrujado y saborear delicias dulces.

Ubicada en 29W310 North Ave. en West Chicago, la granja estará abierta de 10 a m. a 5 p.m. martes a domingos.

La información de las entradas está disponible aquí.

Abbey Farms

Del 21 de septiembre al 27 de octubre, Abbey Farms organizará sus Pumpkin Days, con más de 40 actividades que incluyen un laberinto de maíz, un tren de vacas y tirolinas.

Ubicado en 2855 Hart Rd. en Aurora, la granja estará abierta de 10 a.m. a 6 p.m. los sábados y domingos de septiembre. En octubre estará abierto de 10 a.m. a 6 p.m. de miércoles a domingos.

La información de las entradas está disponible aquí.

Recogiendo manzanas

Goebbert's Farm and Apple Orchard - South Barrington

Ubicado en 40 W. Higgins Rd. en South Barrington, el huerto estará abierto de 9 a.m. a 6 p.m. a diario.

Kuipers Family Farm - Maple Park

Ubicado en 1N318 Watson Rd., el huerto estará abierto de 9 a.m. a 6 p.m. de miércoles a sábado y de 10 a.m. a 6 p.m. los domingos y lunes hasta el 30 de septiembre. El horario será de 9 a.m. a 6 p.m. de martes a sábado y de 10 a.m. a 6 p.m. los domingos y lunes del 1 de octubre al 3 de noviembre.

Prairie Sky Orchard - Union

Ubicado en 4914 N. Union Rd. en Unión, el huerto estará abierto de 10 a.m. a 5 p.m. de jueves a domingo a partir del 7 de septiembre.

County Line Orchard - Hobart, Indiana

Ubicado en 200 S. County Line Rd. en Hobart, Indiana, el huerto estará abierto de 8 a.m. a 6 p.m. a diario.

Recibir un susto en una casa embrujada

13th Floor - Schiller Park

Ubicado en 5050 River Rd. en Schiller Park, la casa estará abierta diferentes horas desde septiembre hasta principios de noviembre.

La información de las entradas está disponible aquí.

Basement of the Dead - Aurora

Ubicada en 42 W. New York St. en Aurora, la casa estará abierta diferente horas desde septiembre hasta principios de noviembre.

La información de las entradas está disponible aquí.

Sonny Acres Farm - West Chicago

Ubicado en 29W310 North Ave. en West Chicago, el granero embrujado de la granja estará abierto de 7 a 10 p.m. los viernes y sábados, así como de 7 a 9 p.m. los domingos del 27 de septiembre al 27 de octubre.

La información de las entradas está disponible aquí.