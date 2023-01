Conoce a los candidatos a la alcaldía de Chicago

La alcaldesa Lori Lightfoot, quien busca ser reelecta a un segundo mandato, encabeza la lista de candidatos a la alcaldía.

En estas elecciones, se presentan varios miembros del Concilio Municipal de Chicago y políticos de alto perfil que ya han inundado la radio y la televisión con anuncios que buscan diferenciarse del resto.

Varios candidatos intentarán de nuevo ser alcalde, incluido el exdirector ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago, Paul Vallas, el representante Jesús "Chuy" García y el Dr. Willie Wilson.

La primera ronda de las elecciones está programada para el 28 de febrero. Si ningún candidato recibe el 50% de los votos, los dos candidatos principales avanzarían a una segunda vuelta, programada para el 4 de abril.

Nota: en lugar de enumerar a los candidatos en orden alfabético, los hemos colocado en el orden en que aparecerán en la boleta el 28 de febrero.

Ja’Mal Green

Activista comunitario, Green ha ganado la atención del público por su apoyo al movimiento Black Lives Matter, y también ha fundado varias organizaciones comunitarias, incluido el Programa de Reparación de Pequeñas Empresas y My Turn to Own. También ha centrado sus esfuerzos en gran medida en abordar el problema de la violencia en la ciudad.

Concejal Sophia King

King ha representado al cuarto distrito de Chicago desde abril de 2016, habiendo vivido en el área durante 30 años. Su campaña se ha centrado en la transparencia en el gobierno, en la respuesta de la municipalidad a los delitos violentos y en la educación.

Representante estatal Kam Buckner

Buckner se crió en Roseland y Washington Heights, y el distrito donde vive representa partes de Bronzeville, Gold Coast, Hyde Park, River North, South Shore y Woodlawn, entre otros vecindarios. Su plataforma incluye lo que él llama un “Plan de cuatro estrellas”, que se centra en la seguridad y la justicia, la educación, las oportunidades económicas y la estabilización de las finanzas municipales.

Dr. Willie Wilson

Wilson, que ha sido propietario de una serie de franquicias de McDonald's y varias empresas, tiene un largo historial de postularse para cargos públicos en Chicago, con candidaturas a la alcaldía en 2015 y 2019 y una al Senado en 2020. Wilson se postula en una plataforma para "Recuperar, restaurar y reconstruir” la ciudad, y ha señalado sus esfuerzos para donar combustible y mascarillas a comunidades desatendidas como ejemplos de cómo comenzaría a abordar los problemas de la ciudad.

Brandon Johnson

Como comisionado del Condado de Cook, Johnson se lanzó a la contienda con respaldos importantes del Sindicato de Maestros de Chicago y la Federación Nacional de Maestros. Vive en el vecindario de Austin y anteriormente trabajó como maestro en el sistema de Escuelas Públicas de Chicago antes de ser electo miembro de la Junta del Condado de Cook.

Paul Vallas

Vallas es exdirector ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago y también participó en varias elecciones estatales, perdiendo las primarias demócratas para gobernador en 2002 y la contienda para gobernador en 2014 como compañero de fórmula de Pat Quinn. Vallas ha citado sus experiencias en la gestión de grandes distritos escolares y se ha comprometido a realizar cambios masivos en las finanzas de la ciudad, abordar problemas de seguridad pública e integrar a los padres de manera más efectiva en el sistema educativo.

Alcaldesa Lori Lightfoot

Lightfoot fue electa alcaldesa en 2019, ganando una segunda vuelta contra la presidenta de la junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, para reemplazar a Rahm Emanuel en el cargo. Antes de su mandato como alcaldesa, se desempeñó en una variedad de puestos, incluido el de presidenta de la Junta de Policía de Chicago. Ha prometido trabajar para expandir las oportunidades económicas en toda la ciudad y continuar su trabajo para impulsar la educación, la reforma policial y el desarrollo de vecindarios si es electa a un segundo mandato.

Concejal Roderick Sawyer

Sawyer proviene de una familia de líderes políticos. Su padre es Eugene quien fuera alcalde de Chicago después de la muerte de Harold Washington. Fue electo al Concilio Municipal en 2011 y representa al distrito 6 en el extremo sur de la ciudad. Actualmente se desempeña como presidente del Black Caucus del Concilio Municipal y es miembro de una variedad de comités, incluidos los de educación y desarrollo infantil, así como el de reglas y ética.

Representante federal Jesús “Chuy” García

García perdió la segunda vuelta frente a Emanuel en la contienda por la alcaldía en 2015 y fue electo al Congreso por primera vez en 2019. También se desempeñó en el Senado de Illinois y en la Junta de Comisionados del Condado de Cook, y obtuvo fama local por apoyar a Bernie Sanders en las elecciones presidenciales de 2016 y 2020.

