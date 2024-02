Conductores de Lyft, Uber y DoorDash en Chicago se unen a paro nacional de labores

CHICAGO - Durante este Día de San Valentín varios conductores de transporte compartido han asegurado que no se sientes apreciados por las compañías para las que trabajan, por lo que realizaron una huelga.

Este paro laboral no tan solo se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago, sino que también en otras 9 ciudades alrededor del país. La misma fue organizada por la Coalition Justice for App Workers que representa a unos 30,000 conductores en todo el país.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

En Chicago, la huelga de estos conductores se extendió por dos horas en el Aeropuerto Internacional O'Hare en donde se manifestaron con pancartas y altavoces así como desconectándose de las aplicaciones de Uber, Lyft y DoorDash.

Sin embargo, al parecer, estas acciones no afectaron el servicio para los pasajeros.

El propósito de la manifestación era de ejercer presión y exigir mejores sueldos y medidas de seguridad para ellos ya que, según dijeron, no se han sentido seguros dado que en los últimos meses han aumentado los crímenes contra conductores de estos servicios. Incluso, tan reciente como en diciembre de 2023, dos conductores fueron asesinatos mientras realizaban su trabajo en Chicago.

"Yo fui golpeada por una persona cuando estaba trabajando para Uber y Uber no hizo nada", comentó Martha Aracely Delgado.

"Me asaltaron también con pistola cuando yo llevaba un cliente. También le dejé a Lyft lo que había pasado y no están haciendo nada para protegernos como trabajadores y la verdad no se me hace justo", expresó Everaldo Alonso.

Ante estos reclamos, Telemundo Chicago se comunicó con Uber, Lyft y DoorDash y esto fue lo que dijeron las compañías:

“No hemos visto ningún impacto en nuestras operaciones ni en la cantidad de conductores que trabajan. De hecho, en O'Hare hasta el momento hubo más viajes hoy que durante el mismo período la semana pasada”. - Uber

“Tradicionalmente, estos eventos no han tenido un impacto significativo en los tiempos de espera o los niveles de servicio”. - Lyft

“Siempre escuchamos a nuestros repartidores y buscamos la forma de mejorar la plataorma”. - DoorDash