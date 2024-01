Conductor de Uber baleado el miércoles por la noche ya está fuera del hospital

Ya está fuera del hospital el conductor de Uber que fue baleado la noche del miércoles a la hora de recoger unos pasajeros en el vecindario de Austin.

Este hombre recibió dos disparos y dice que gracias a la ayuda de un vecino, aún se encuentra con vida. Ahora lo piensa dos veces antes de volver a trabajar como conductor de Uber.

“Yo no los vi venir”, dijo Minh Doan. “Ellos llegaron del lado opuesto a donde yo estaba esperando por los pasajeros. Me dijeron ‘salte del carro, salte del carro’ y un hombre con un arma me disparo y luego me quitó el teléfono y salieron huyendo.

“Ellos me dispararon dos veces, yo solo me tapaba el pecho cuando comencé a pedir ayuda. Uno de los vecinos salió y me ayudó y luego de un par de minutos llegó la ambulancia”.

Según el reporte de la policía, Minh Doan, de 51 años e inmigrante vietnamita y quien ha trabajado por cinco años como conductor de Uber, fue baleado en la cuadra 900 al Norte de la Avenida LeClaire cuando tres hombres se le acercaron para robarlo.

“Son niños, tenían las caras cubiertas y chamarras que cubrían sus manos”, dijo Doan. “Lo único que pude ver fue sus ojos.”

Esto ocurre a tan solo una semana, a media milla donde Adriana Arocha, una conductora de servicio de transporte compartido perdiera la vida luego de recibir un impacto de bala en la cabeza cuando transportaba pasajeros. Según la policía de Chicago, en el mes de diciembre, al menos 8 conductores del transporte compartido fueron víctimas de intento de robo.

“Tengo dos semanas que no salgo porque está en mi mente y estoy preocupado porque puedo salir y me puede pasar”, dijo Saul, conductor de Uber y Lyft.

Por ahora, Minh Doan agradece que sigue con vida pero asegura que conducir para Uber ya no es seguro.

“Todo mundo tiene que trabajar y si le toca en la noche, evite los barrios inseguros”, dijo Doan.

El concejal Mike Rodríguez presentó una iniciativa a la ciudad de Chicago donde le pide a las compañías de Uber y Lyft que los pasajeros tengan una identificación con foto.