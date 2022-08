Condonación de préstamos por servicio público: quién es elegible y cómo solicitarla

A más de 145,000 prestatarios estadounidenses se les ha cancelado el resto de su deuda de préstamos estudiantiles a través del programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF, por sus siglas en inglés), y los funcionarios dicen que muchos más probablemente califiquen.

El programa, lanzado en 2007 para orientar a más alumnos graduados al servicio público, cancela la deuda de los estudiantes después de 10 años de pagos mensuales mientras realizan trabajos de interés público, o 120 pagos mensuales durante cualquier período de tiempo mientras realiza trabajos de interés público. Pueden postularse maestros, bibliotecarios, enfermeras, abogados de interés público, militares y otros trabajadores públicos.

El Departamento de Educación de Estados Unidos ha relajado las reglas complejas para solicitar al programa, pero solo hasta el 31 de octubre. Esto es lo que necesita saber si desea presentar una solicitud:

¿QUIÉN CALIFICA PARA LA CONDONACIÓN DE PRÉSTAMOS DE SERVICIO PÚBLICO?

Si está o estuvo empleado anteriormente por al menos 30 horas a la semana con los siguientes tipos de organizaciones, califica:

Organizaciones gubernamentales de cualquier nivel (federal, estatal, local o tribal de Estados Unidos) . Esto incluye el ejército de los Estados Unidos, todo el trabajo en educación pública y el trabajo voluntario de tiempo completo con AmeriCorps y el Cuerpo de Paz.

Cualquier organización sin fines de lucro que esté exenta de impuestos según la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas.

Si trabaja para una organización sin fines de lucro que no está exenta de impuestos, aún puede calificar para el PSLF si la organización brinda ciertos tipos de servicios públicos calificados, como manejo de emergencias, asistencia legal y servicios legales, educación en la primera infancia, servicio para personas con discapacidades o de la tercera edad, salud pública, incluidos enfermeros y enfermeros practicantes, bibliotecas públicas y servicios de bibliotecas escolares, y seguridad pública, como la prevención del delito y la aplicación de la ley.

Para demostrar que su trabajo en el servicio público lo califica para la condonación, debe presentar un formulario de certificación de empleador con su administrador, enumerando los trabajos que ha tenido.

Debe tener préstamos directos o consolidar otros préstamos estudiantiles federales en un préstamo directo. También debe realizar 120 pagos calificados o 10 años de pagos.

Puede presentar su solicitud antes de haber realizado 120 pagos, y el Departamento de Educación alienta a cualquier persona que califique para el programa a presentar su solicitud antes de que finalice el período de exención el 31 de octubre, sin importar cuántos pagos se hayan realizado.

¿QUÉ PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES SON ELEGIBLES PARA LA CONDONACIÓN DE PRÉSTAMOS?

Cualquier préstamo estudiantil federal recibido bajo el programa de Préstamos Directos Federales William D. Ford es elegible.

Si tiene préstamos estudiantiles respaldados por el gobierno federal emitidos a través de bancos bajo el Programa Federal de Préstamos para la Educación Familiar (FFEL) o el Programa Federal de Préstamos Perkins (Préstamo Perkins), deberá consolidarlos en el Programa de Préstamos Directos con su administrador para aprovechar del PSLF. Eso se puede hacer hasta octubre de 2022, cuando expire la exención. Y aunque ahora se pueden contar todos los préstamos obtenidos directamente por los estudiantes, los préstamos obtenidos por los padres a través del programa Parent PLUS siguen sin ser elegibles.

Los préstamos estudiantiles privados no son elegibles.

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR PRÉSTAMOS PARA ESTUDIANTES?

Debe enviar una solicitud antes del 31 de octubre. Todavía puede presentar una solicitud después de esa fecha, pero las reglas exentas solo se aplican hasta entonces.

¿CÓMO PUEDO CONSOLIDAR MI DEUDA EN UN PRÉSTAMO DIRECTO?

¿No está seguro de qué tipo de préstamo tiene?

Primero, visite studentaid.gov e inicie sesión en su cuenta para ver si tiene préstamos otorgados bajo el Préstamo federal para la educación familiar o el Programa de préstamos Perkins. Esos son los préstamos que consolidará.

Luego, presente su solicitud en línea o por correo o fax con FedLoan Servicing. El proceso es gratuito y tarda unas seis semanas en completarse, pero puede enviar el formulario de Condonación de Préstamos por Servicio Público antes o después de que se complete la consolidación.

¿QUÉ CUENTA COMO PAGO QUE CALIFICA?

Un pago mensual calificado es un pago que realizó después del 1 de octubre de 2007, mientras estaba empleado por un empleador calificado.

Todos los meses de pagos en pausa durante la pandemia cuentan para el pago total.

Los períodos de indulgencia de 12 meses consecutivos o más, o 36 meses acumulados o más, cuentan para la exención.

Los meses pasados ​​en aplazamiento antes de 2013 cuentan para la exención.

Además, el Departamento de Educación incluirá un aplazamiento por dificultades económicas a partir del 1 de enero de 2013.

Los 120 pagos mensuales calificados no necesitan ser consecutivos. Por ejemplo, si tiene un período de empleo con un empleador que no califica, no perderá el crédito por los pagos calificados anteriores.

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR EL PROGRAMA DE EXENCIÓN LIMITADA?

No existe un proceso de solicitud separado para el programa de exención. Las excepciones de la exención estarán activas para los solicitantes que realicen el proceso hasta finales de octubre.

¿CUÁNTAS PERSONAS HAY ACTUALMENTE EN EL PROGRAMA?

A partir de mayo de este año, 715,675 personas han completado formularios procesados ​​para el programa. Según el Departamento de Educación, el 61.9% de los prestatarios trabaja en el gobierno, mientras que el resto trabajar en organizaciones sin fines de lucro. El monto promedio de la deuda perdonada a través del programa es de $64,968.

¿A QUIÉN PUEDO CONTACTAR SI TENGO PREGUNTAS?

Si tiene una pregunta específica sobre su aplicación, es mejor llamar o enviar un correo electrónico a un representante.

Para preguntas generales sobre préstamos estudiantiles, el Centro de Información de Ayuda Federal para Estudiantes (FSAIC) alberga un centro de contacto que permite a los prestatarios chatear en vivo, llamar o enviar un correo electrónico.

Para preguntas específicas sobre el programa, los solicitantes pueden comunicarse con FedLoan Servicing al 1-855-265-4038.

El Centro de Protección de Estudiantes Prestatarios ha compilado una lista de recursos disponibles en todos los estados del país.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN?

Las agencias gubernamentales y las organizaciones privadas actualmente están organizando varios eventos en línea y en persona para ayudar a los solicitantes a completar con éxito el programa.

La coalición de condonación de préstamos por servicio público organiza un seminario web sobre las preguntas frecuentes sobre el programa la primera semana de cada mes. Los solicitantes también pueden acceder a seminarios web anteriores en el sitio web de la coalición.

AccessLex Institute organiza el seminario web “Cómo beneficiarse de la oportunidad de exención limitada de condonación de préstamos por servicio público” un par de veces al mes. Las sesiones de 30 minutos guían a los solicitantes a través del proceso y abordan preguntas frecuentes. Este evento es gratuito.

El canal de YouTube de la Asociación Nacional de Educación tiene un par de seminarios web del PSLF que abordan cómo presentar una solicitud para el programa y preguntas comunes.