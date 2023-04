Concejal critica al liderazgo conflictivo del CPD por su respuesta desprevenida a las violentas reuniones del fin de semana

Los funcionarios de la ciudad fueron sorprendidos por una serie de reuniones violentas durante el fin de semana que dejaron al menos tres adolescentes baleados.

Incluyó un turbulento sábado por la noche en el centro de la ciudad marcado por una interrupción de la comunicación y luchas internas entre los funcionarios de la ciudad y la policía y una avalancha de videos discordantes que avivaron la indignación en las redes sociales.

El Concejal Brian Hopkins (segundo) dijo que las reuniones impulsadas por las redes sociales se convirtieron en tres noches de "caos" debido a una "ruptura total en el mando y control" en el Departamento de Policía de Chicago.

“Hemos tenido más de nuestra parte de incidentes de arrestos masivos en el centro que se remontan a más de una década. Esto no es nuevo”, dijo Hopkins. “Lo nuevo es que pase tres días seguidos”.

Cuando Chicago fue sede de la Cumbre de la OTAN de 2012, CPD manejó a los manifestantes que intentaban “involucrarse en un comportamiento alborotador y violento” porque había un “plan detallado” para manejarlo, dijo Hopkins.

“No tenemos eso ahora”, dijo. "¿Por qué no? Si contratamos a un superintendente que no tiene un plan para lidiar con esto, seguirá sucediendo todos los fines de semana cálidos”.

Los oficiales realizaron 15 arrestos durante el caos del sábado, aunque Hopkins dijo que podría haber habido “docenas más” si no fuera por la “hostilidad y violencia” que enfrentaron los oficiales que intentaron moverse entre la multitud. Eso incluyó numerosos informes de oficiales que recibieron puñetazos, patadas y arrojaron botellas y otros objetos.

Hopkins dijo que el superintendente de policía interino Eric Carter y el jefe de patrulla Brian McDermott se pelearon a gritos el sábado por la noche y hubo un acalorado desacuerdo entre “los líderes de la policía de Chicago y la gerencia de la CTA sobre quién estaba a cargo” de determinar si cortar el servicio de transporte público al centro de la ciudad.

“Debe haber todo tipo de planes de contingencia para cuando ocurran estos incidentes”, dijo Hopkins. “En cambio, tuvimos un hundimiento absoluto de mando y control. Nadie sabía quién estaba a cargo”.

"Un poco como Groundhog Day"

El Concejal Brendan Reilly (42º) específicamente hizo sonar las alarmas sobre la reunión inicial que atrajo a los adolescentes al Millennium Park el sábado por la noche, y señaló que se convirtió en “caos y conducta criminal”.

Dos niños, de 16 y 17 años, estaban entre una multitud rebelde esa noche en la cuadra 100 de East Washington Street cuando les dispararon, dijo la policía. La noche anterior, un niño de 14 años resultó herido por disparos después de que otro grupo numeroso se reuniera en 31st Street Beach.

“¿Dónde están los padres de estos niños?” Reilly escribió en un correo electrónico al Sun-Times. “Necesitan saber a dónde van sus hijos y qué están haciendo. Es necesario que los padres rindan cuentas por este tipo de comportamiento escandaloso”.

“Todos los años, en nuestro primer fin de semana de clima cálido, parece que el liderazgo de CPD se ve sorprendido y abrumado por estos grandes grupos de jóvenes en nuestras playas y parques”, dijo Reilly. “Como hago cada primavera, he estado pidiendo ver el plan de seguridad del centro para este verano y no he recibido respuesta de CPD”.

Un trío de activistas comunitarios se reunió el lunes por la tarde en Chinatown para denunciar lo que describieron como “disturbios y saqueos” durante el fin de semana, presionando por multas para los padres cuyos hijos están acusados ​​de cometer delitos.

El activista Raúl Montes llegó incluso a urgir al gobernador J.B. Pritzker a activar la Guardia Nacional o declarar la ley marcial si continúan los llamados eventos de toma de posesión.

“Esto es indignante”, dijo Montes. “No queremos que esto continúe. Ya no me siento seguro en mi ciudad”.

La alcaldesa Lori Lightfoot ha tenido problemas para controlar los eventos a pesar de que su administración invirtió en una serie de fiestas para jóvenes el verano pasado e instituyó un nuevo toque de queda en Millennium Park, que fue criticado rotundamente y rara vez se hizo cumplir.

“No es la primera vez que abordamos estos problemas”, dijo Lightfoot el lunes. “Pero nuestros jóvenes tienen la oportunidad y el derecho de disfrutar la totalidad de nuestra ciudad. Pero tienen que hacerlo de una manera que sea respetuosa con las personas y la propiedad”.

Su incapacidad para controlar con firmeza las reuniones ofrece una ventana a uno de los muchos desafíos que esperan al alcalde electo Brandon Johnson, quien se comprometió a abordar "las causas profundas de la violencia y la pobreza". Denunció la “actividad destructiva” durante el fin de semana, pero insistió en que “no es constructivo demonizar a los jóvenes que, de otro modo, se han visto privados de oportunidades en sus propias comunidades”.

“Nuestra ciudad debe trabajar en conjunto para crear espacios para que los jóvenes se reúnan de manera segura y responsable, bajo la guía y supervisión de un adulto, para garantizar que cada parte de nuestra ciudad siga siendo bienvenida tanto para los residentes como para los visitantes”, dijo en un comunicado el domingo.

El lunes por la tarde, el departamento de policía emitió un comunicado diciendo que se implementarían medidas de seguridad adicionales en el futuro, como revisar las bolsas en los puntos de entrada a la playa. El toque de queda para Millennium Park también estará vigente.

Los oficiales de policía están trabajando en estrecha colaboración con los jóvenes y los trabajadores de extensión para cuando ocurran las reuniones, según el comunicado. Se animó a los padres a acompañar a sus hijos o dejar que permanezcan bajo la supervisión de un adulto.

No está claro por qué el departamento de policía fue tomado tan desprevenido, ya que sigue de cerca las redes sociales en busca de publicaciones sobre este tipo de eventos.

Una fuente del ayuntamiento señaló que los policías evalúan de manera preventiva el tamaño potencial de una reunión al observar la cantidad de participación que ha recibido una publicación, aunque algunos pueden ser "falsos" y algunos eventos pueden cancelarse.

“Hay algunos malos actores, y luego aparece este tipo de mentalidad de grupo”, dijo la fuente. “Entonces, lo que hace CPD es tratar de contener a las multitudes y dispersarlas”.

Un supervisor de policía culpó a Carter y su predecesor, David Brown, por no prepararse adecuadamente para tales reuniones. El departamento ha trabajado previamente con las Escuelas Públicas de Chicago y organizaciones de intervención de violencia para ayudar a calmar las tensiones y brindar servicios, pero el supervisor señaló que los oficiales de policía “no hicieron planes para este fin de semana”.

“El problema es que nadie les pregunta a los jóvenes por qué vienen al centro y qué necesitan”, dijo el supervisor.

'No hay ganadores aquí'

Tynetta Hill-Muhammad, organizadora del capítulo de Chicago del grupo activista Black Youth Project 100, dijo que los esfuerzos de Lightfoot para abordar las grandes reuniones fueron "curitas" que no lograron contrarrestar adecuadamente las desigualdades sistémicas en el centro del problema.

Ella dijo que los videos "desalentadores" de la toma de posesión del sábado ahora están siendo armados por malos actores.

“Lo tomo como una oportunidad directa para que los supremacistas blancos de derecha ataquen, demonicen y criminalicen a los negros y otra oportunidad por la cual… la anti negritud se convierte en algo normal y se convierte en algo que la gente acepta”. ella dijo.

BYP100 ofrece espacios seguros durante el verano, llevando a los niños al cine y al boliche.

“Estos jóvenes están experimentando violencia todos los días y sin tener acceso a recursos básicos, como clínicas u hospitales de terapia o de salud mental o programas extracurriculares a los que otros estudiantes y otros jóvenes sí tienen acceso”, ella dijo.

Arne Duncan, el exsecretario de Educación de EE. UU. que ahora dirige el grupo contra la violencia Chicago CRED, dijo que las adquisiciones no se detendrán “a menos que algunas cosas cambien radicalmente”.

Dijo que deben suceder tres cosas: la ciudad necesita un grupo dedicado de trabajadores comunitarios para el centro de la ciudad; los vecindarios históricamente violentos deben volverse más seguros; y los padres y otros ancianos deben comenzar a relacionarse con los jóvenes.

“Tenemos que tener un enfoque muy, muy diferente para esto”, el dijo. “Es terrible para la ciudad. A nivel nacional, nos convierte en el hazmerreír. Y es increíblemente destructivo, y en realidad es increíblemente peligroso para los propios jóvenes.

“Y entonces no hay ganadores aquí, y no se puede seguir igual que siempre ”.