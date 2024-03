Cómo ver en vivo el Shamrock Shuffle  de Bank of America 2024

Miles de corredores que participan en el Bank of America Shamrock Shuffle del domingo ayudarán a celebrar una tradición de Chicago: el inicio no oficial de la temporada de carreras al aire libre de la ciudad.

La carrera de 8 km comienza con los corredores en sillas de ruedas comenzando el Shuffle a las 8:25 a.m., seguido de la Ola 1 a las 8:30 a.m. El componente de caminata de 2 millas del evento comienza a las 9:30 a.m.

¿Quieres ver a tus amigos y familiares competir en Shamrock Shuffle y presenciar su gran final en vivo? Lo tenemos cubierto.

Cómo ver la carrera en persona

Quienes animan a los corredores pueden observar la duración de la carrera de dos formas: individualmente o en una zona de animación reservada.

Los seguidores individuales pueden permanecer detrás de las barreras laterales de la pista de carreras a lo largo de todo el recorrido. Las zonas de animación para grupos aparecerán como zonas de animación en el mapa del campo.

Cómo ver la carrera en vivo estés donde estés

¿No planeas estar en Grant Park en persona pero aún quieres ver a tus amigos y familiares terminar la carrera?

NBC Chicago y Telemundo Chicago transmitirán la carrera en vivo de 8 a.m. a 11 a.m. el 24 de marzo.

Mírelo en vivo en el canal de transmisión NBC Chicago News en su dispositivo de transmisión favorito o aquí en la parte superior de la página y en TelemundoChicago.com.