¿Cómo influyen los White Sox en el nuevo plan de los Bears para un estadio?

A medida que los Chicago Bears cambian su enfoque, ahora con la esperanza de construir un nuevo estadio a orillas del lago de la ciudad, la medida plantea interrogantes sobre cómo entran en juego los White Sox, particularmente porque ambos equipos buscan financiamiento de los contribuyentes para sus respectivos proyectos.

Más de un año después de comprar 326 acres en Arlington Heights, una fuente dijo el lunes que el plan del equipo ha cambiado para apuntar a un nuevo estadio con cúpula de propiedad pública en Museum Campus, cerca de su actual sede de Soldier Field. El presidente y director ejecutivo de los Bears, Kevin Warren, confirmó la intención del equipo de invertir $2 mil millones en el proyecto, pero el cambio plantea muchas preguntas sin respuesta, incluido el costo total del proyecto, así como cuál podría ser la solicitud de financiamiento de los contribuyentes.

El momento del anuncio fue apenas unas semanas después de que el presidente de los White Sox, Jerry Reinsdorf, viajara a Springfield para reunirse con líderes legislativos y pedir mil millones de dólares para un nuevo estadio.

"Realmente no hay duda de que parte de este momento tuvo que ver con que Jerry Reinsdorf presentara planes para un nuevo estadio para los White Sox", dijo el consultor deportivo y de estadios Marc Ganis. "Está buscando legislación estatal y hay una cantidad limitada de dinero allí, por lo que si los Bears iban a intentar aprovechar parte de esa financiación, necesitaban estar al día y no perder tiempo".

“No se trata tanto de que el plan esté completamente formado, sino más bien de asegurarnos de que estemos en la discusión porque queremos construir en la ciudad de Chicago y estamos dispuestos a aportar $2 mil millones de dinero privado para hacerlo ”, continuó Ganis.

Mientras Reinsdorf visitaba el Capitolio estatal, los legisladores ordenaron a los dos equipos que presentaran sus solicitudes de dinero público juntos, como una propuesta unificada.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, confirmó a fines del mes pasado ese esfuerzo, pero arrojó algunas dudas sobre el apetito por financiar cualquiera de los dos proyectos.

"Estas son diferentes empresas que estarán en diferentes ubicaciones, así que no estoy exactamente seguro de cómo funcionará", dijo Pritzker cuando se le preguntó sobre las solicitudes de los equipos. "¿Qué tienen en común? Están buscando el dinero de los contribuyentes”.

"Los proyectos de estadios en todo el país se han realizado con dólares públicos, cada vez menos a lo largo de los años y hay una razón para ello", continuó Pritzker, "que el retorno de la inversión para los contribuyentes tiene que demostrarse ahora antes de que realmente avancemos". "No he visto pruebas de que este sea un buen negocio para los contribuyentes del estado de Illinois, pero aún no han presentado ese caso".

"Hay muchas fotografías geniales y cosas que creo que son emocionantes, y me encantaría ver nuevos estadios, pero no estoy seguro de que los contribuyentes vayan a obtener lo que merecen de esa inversión con su dinero", añadió Prtizker.

La oficina de Pritzker dijo el lunes que no había sido informado sobre el nuevo plan de los Bears y declinó hacer más comentarios.

No está claro cuánto planea contribuir Reinsdorf en financiación privada para un nuevo estadio, ni tampoco cuánto costaría cada proyecto en total. Los White Sox no respondieron a una solicitud de comentarios el lunes.

Lo que complica la solicitud de financiación pública de ambos equipos es el hecho de que los contribuyentes todavía deben millones de dólares por sus viviendas actuales.

La Autoridad de Instalaciones Deportivas de Illinois, que emitió bonos para ambos estadios, todavía debe 589 millones de dólares por la renovación del Soldier Field en 2002 y 50 millones de dólares por tasa garantizada, para un total de 639 millones de dólares. Los bonos para esos proyectos de estadios se pagan en parte a través del impuesto hotelero del 2% del estado, pero si esos ingresos no pueden hacer los pagos multimillonarios, la parte del impuesto estatal sobre la renta de Chicago cubre el déficit. Está previsto que los bonos de Guaranteed Rate se liquiden en 2029, mientras que el acuerdo de Soldier Field se extenderá hasta 2032.

El presidente de la Federación Cívica, Joe Ferguson, advirtió el lunes que los legisladores deberían tener cuidado con una nueva solicitud de financiación pública mientras esas deudas sigan pendientes.

“Estamos literalmente en el escenario de tirar espaguetis contra la pared de toda esta conversación sobre estadios, dos. White Sox y los Bears, individualmente y juntos”, dijo Ferguson, y preguntó: “¿Cuál es el gasto total de todo esto? ¿Qué estamos haciendo realmente? ¿Cuánto deben pagar los contribuyentes? ¿Cómo es posible que, en última instancia, estemos abordando los más de 500 millones de dólares pendientes?”

"Ese no es un lugar de buena gobernanza y la gente de Chicago y de la región no necesita mirar muy lejos para saber qué produce este tipo de enfoque caótico", continuó Ferguson. “Podemos mirar hacia atrás, a cosas como el acuerdo de los parquímetros, y simplemente retroceder más y ver lo que hicimos con Soldier Field a principios de la década de 2000. Todas las señales de alerta están ahí. Necesitamos liderazgo para canalizar todo esto de modo que podamos hacer una evaluación razonable de si esto es para el bien general y si es para un bien general que no se produzca a expensas de los contribuyentes”.

Ganis dijo que la sugerencia de los legisladores de que ambos equipos trabajaran juntos en una solicitud de financiamiento era una forma inteligente de abordar el tema de la financiación.

"Si los dos equipos pudieran unirse, aumentarían las posibilidades de que ambos proyectos se construyan", dijo Ganis.

Una fuente cercana a los Bears dijo anteriormente que estaban dispuestos a trabajar con cualquier equipo deportivo de Chicago, pero el nuevo enfoque en la ciudad (aún lejos de ser un trato cerrado) era claramente una empresa en solitario.