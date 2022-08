Anuncian cierre del Elgin Shopping Mall

ELGIN, ILLINOIS - Después de 20 años la gerencia de Elgin shopping Mall le ha pedido a los empresarios que desalojen a más tardar el 31 de agosto del 2022.

A través de una carta la gerencia dijo que “Inquilinos de Elgin shopping mall, nos gustaría informarles que cerraremos”. Es con gran tristeza que decimos que el negocio de Elgin shopping mall cerrará después de 20 años. Podemos decirles que este no es el resultado que queríamos”.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Empresarios como Rosa Leal, quien lleva 20 años en el Elgin Shopping Mall, dice que esta noticia les llega de sorpresa y no saben a donde se irán.

El equipo de manejo del Elgin Shopping mall anunció en un comunicado lo siguiente: "Inquilinos del centro comercial Elgin, queremos informarles que estamos cerrando. Es con gran tristeza ver el cierre del negocio del centro comercial Elgin después de más de 20 años. Podemos decirle que este no era el resultado que queríamos. Lo alentamos a que continúe administrando su negocio en otro lugar y le deseamos la mejor de las suertes. La fecha de salida final es el 30 de agosto de 2022 un martes. ¡Seguiremos juntos, trabajando hasta el final! Además, informaremos a todos nuestros clientes que estamos realizando una venta especial de cierre en el centro comercial. ¡Por favor, prepárate! Cada inquilino recibirá un saldo de cuenta total adeudado. Pague puntualmente para que no haya acciones legales. ¡Gracias a los inquilinos del centro comercial Elgin! Sin todos ustedes, el negocio no habría durado estos últimos 20 años o más! Estamos tristes de terminar este viaje, pero alentamos a nuestros inquilinos a seguir siendo dueños de negocios increíbles", finalizó el comunicado.

Noticiero Telemundo Chicago ha intentando hablar con la gerencia de Elgin Shopping Mall, pero aún no ha logrado obtener comunicación.

Esta es una noticia en desarrollo. Pendientes para más detalles.