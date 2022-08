Cierre del Elgin Shopping Mall: comerciantes piden más tiempo para reubicar sus negocios

ELGIN, ILLINOIS - Después de 20 años la gerencia de Elgin shopping Mall les ha pedido a los comerciantes que desalojen a más tardar el 31 de agosto del 2022.

A través de una carta la gerencia dijo que “Inquilinos de Elgin Shopping Mall, nos gustaría informarles que cerraremos”. Es con gran tristeza que decimos que el negocio de Elgin shopping mall cerrará después de 20 años. Podemos decirles que este no es el resultado que queríamos”.

Ahora lo dueños de pequeños negocios del centro de comercial buscan a donde ir tras recibir la carta de desalojo que lee:

"Inquilinos del centro comercial Elgin, queremos informarles que estamos cerrando. Es con gran tristeza ver el cierre del negocio del centro comercial Elgin después de más de 20 años. Podemos decirle que este no era el resultado que queríamos. Lo alentamos a que continúe administrando su negocio en otro lugar y le deseamos la mejor de las suertes. La fecha de salida final es el 30 de agosto de 2022, un martes. ¡Seguiremos juntos, trabajando hasta el final! Además, informaremos a todos nuestros clientes que estamos realizando una venta especial de cierre en el centro comercial. ¡Por favor, prepárate! Cada inquilino recibirá un saldo de cuenta total adeudado. Pague puntualmente para que no haya acciones legales. ¡Gracias a los inquilinos del centro comercial Elgin! ¡Sin todos ustedes, el negocio no habría durado estos últimos 20 años o más! Estamos tristes de terminar este viaje, pero alentamos a nuestros inquilinos a seguir siendo dueños de negocios increíbles".

Entre tanto comerciantes como Raul Camacho quien tiene su negocio de bienes y raíces dentro del centro comercial se encuentran buscando una alternativa ante el inminente cierre del edificio.

“La mayoría de los que estamos ahí somos gente que tienen ahí desde que abrieron hace más de 20 años el sustento para sus familias es de ese lugar. La gente está estabilizada ahí por muchísimos años”, dice Camacho.

Aunque la gerencia del centro comercial informó que la fecha de salida de los inquilinos es el 30 de agosto, muchos consideran que no es suficiente tiempo para reubicar sus negocios.

El abogado Jorge Montes, quien está ajeno al caso, dice que sería difícil aplazar el cierre ya que los contratos de arrendamiento comerciales son diferentes a los residenciales.

“Los contratos de arrendamiento comerciales son gobernados por lo que dice el contrato”, explica Montes quien agregó que, aunque 30 días de notificación es poco para que un dueño de negocio encuentre donde reubicarse, es importante saber las cláusulas del contrato de arrendamiento.

“Es muy importante que todo comerciante antes de firmar un contrato de arrendamiento lleve el contrato a un abogado para que se lo revise y se pueda implementar o incluir cláusula que dicen 30 días no es suficiente necesitamos 60 días, 90 días de aviso antes de cerrar”.

El inesperado cierre no afectaría a los comerciantes si no a la comunidad a clientes como Oscar Calderón. “Yo compró acá ropa zapatos y debes en cuando juguetes para mi sobrino”.

El lunes por medio de una declaración la administración de Elgin Mall Inc. comentó lo siguiente:

“El arrendador optó por recuperar la posesión del centro comercial y no indicó qué planes tiene para la propiedad. El centro comercial Elgin, inc. lamenta la decisión del arrendador, ya que la misma no solo afectó al arrendatario, sino a muchos subarrendatarios.”