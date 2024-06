Chicago: reaccionan a fallo que prohíbe tener armas a personas con órdenes de restricción por abuso doméstico

Mónica Álvarez, prima de Karina González ,quien perdió la vida a causa de violencia doméstica, reaccionó al dictamen de la Corte Suprema que mantuvo una ley que prohíbe que personas con órdenes de restricción por abuso doméstico tengan armas.

“… A lo mejor Daniela y Karina todavía estuvieran aquí”, dijo Álvarez.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Mónica perdió a su prima Karina González y su sobrina Daniela Álvarez, de 15 años, en julio del 2023 cuando, según las autoridades, José Álvarez, quien fuera esposo de Karina, les disparó hasta causar la muerte dentro de su apartamento en La Villita, días después de que ella buscara una orden de protección.

Por coincidencia, nos cuenta, fue hace un año.

“Había ido con ella. Justamente nos despertamos bien temprano para ir agarrar la orden de protección, ya que tenía mucho miedo. Quería hacer lo que todos dicen: haz el reporte, ve a la policía, agarra una orden de protección para protegerte a ti a Emanuel, proteger a Daniela… y a los pocos días ya no estaban”, dijo Álvarez.

Hoy, aunque celebra la decisión de la Corte Suprema de mantener una prohibición federal que impide que personas con órdenes de restricción por abuso domestico tengan armas, no puede dejar de pensar cómo aplicar las leyes pudo haber marcado una gran diferencia hace un año.

“Y si hubiera leyes más fuertes que les quitan las armas a las personas que causan violencia doméstica a lo mejor ella todavía estuviera aquí ella Daniela… y Manuel tuviera a su mamá su hermana”, dijo.

A raíz de este caso se introdujo la propuesta de ley bajo “Karina” que exigiría que se retire un arma de fuego al momento en el que un juez concede a una persona una orden de protección.

“Este caso directamente afecta lo que estamos tratando de hacer en el estado de Illinois y en otros estados: pasar leyes que realmente sean de ayuda y protección para los sobrevivientes, que van a corte a buscar una orden de protección, y quite las armas a la gente que están causando daño”, dijo Maralea Negrón, directora de política pública de The Network: Advocating Against Domestic Violence.