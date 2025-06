En corte indocumentado acusado de amenazar a Trump en cartas escritas por otro reo

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de Ramón Morales Reyes, el inmigrante al quien un reo le habría tendido una trampa escribiendo cartas a su nombre amenazando con matar al presidente Trump.

Morales Reyes está arrestado y podría ser deportado en cualquier momento.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

La audiencia comenzó a las 9 a.m. y duró unos 15 minutos. Allí, la jueza reprogramó su cita para la próxima semana ya que la evidencia que demuestra que Morales no escribió estas cartas fue entregada tarde y la jueza no la pudo revisar.

Morales Reyes compareció a su audiencia por videollamada desde la cárcel.

Este hombre de Wisconsin fue arrestado cuando llevaba a su hijo a la escuela por acusaciones de amenazar al presidente Trump por medio de un carta en inglés. Resulta que Morales Reyes no tiene un alto dominio en ese idioma.

La fiscalía se dio cuenta que todo era un trampa que le había tendido Demetric D. Scott para deportar a Morales Reyes y evitar que testificara en su contra acusándolo de haberlo atacado con un arma punzante para robarle su bicicleta.

Aunque Demetric D. Scott reconoció escribir las cartas, Morales Reyes, un padre de tres hijos, lavaplatos y solicitante de una visa U para víctimas de crímenes, sigue detenido.

Activistas están pidiendo que el gobierno limpie el nombre de Ramón, que se aclare que él no fue quien escribió las cartas y lo liberen.

Mientras tanto, la jueza dijo hoy que continuará con el proceso de deportación debido a que Morales tiene antecedentes criminales por conducta desordenada y escapar de la escena de un choque.