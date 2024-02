Chicago: propuesta de acuerdo por $3.25 millones para la familia de una mujer bipolar de 32 años atropellada por un vehículo de la policía

Los contribuyentes de Chicago gastarán $3.25 millones para compensar a la familia de una mujer bipolar que falleció dos meses después de ser atropellada por un oficial de policía de Chicago conduciendo una camioneta policial de 4,000 libras.

El acuerdo propuesto para la familia de Martina Standley, de 32 años, es el más grande de los cuatro en la agenda del Comité de Finanzas del Concilio Municipal de este miércoles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Culmina una trágica cadena de eventos que comenzó el 13 de noviembre de 2019, en la cuadra 2000 al este de la calle 71 en el vecindario de South Shore.

Standley, sufriendo lo que la demanda de la familia llamó una "crisis de salud mental", se acercó a la camioneta policial con el oficial de policía de Chicago Brian Greene al volante. Greene la atropelló 10 segundos después de tocar el reflector de la camioneta.

El cráneo de Standley golpeó el pavimento con tanta fuerza que, según testigos, sonó como un disparo, de acuerdo con el abogado de la familia, Andrew M. Stroth.

En la escena frenética que siguió, Standley estaba "tendida en la calle sangrando por la cabeza y tomó varios minutos recibir tratamiento médico", dijo Stroth. Pasó una semana en el hospital y otro mes en rehabilitación tratando de recuperarse de la lesión cerebral traumática. Falleció unos dos meses después debido a una "arritmia letal y un derrame cerebral sospechado".

Lo que Greene "sabía o no sabía" sobre el estado mental de Standley antes de que se acercara a la camioneta del oficial es irrelevante, dijo Stroth el lunes.

"Tienes a un oficial del Departamento de Policía de Chicago conduciendo un vehículo de 4,000 libras y atropelló a una mujer negra desarmada sin ninguna causa o provocación. Su vida nunca volvió a ser la misma. No pudo trabajar. No pudo jugar al baloncesto. No pudo salir o socializar con su familia o amigos y luego, como resultado del incidente inicial, falleció directamente por ser atropellada por la policía", dijo Stroth el lunes.

La demanda de la familia acusó a Greene de violar las reglas departamentales para interactuar con personas con evidentes problemas de salud mental y el uso de la fuerza.

Ambos problemas fueron resaltados en la investigación federal que siguió al tiroteo policial de Laquan McDonald, que culminó en un decreto de consentimiento federal que delineó los términos de la supervisión continua del Departamento de Policía de Chicago por parte de la corte federal.

Se publicó video de la cámara corporal del incidente durante el descubrimiento y después de una batalla legal separada liderada por el activista comunitario William Calloway.

La camioneta policial estaba estacionada en la cuadra 2000 al este de la calle 71, luego avanzó, impactando a Standley, quien había tocado un reflector conectado al vehículo.

El oficial salió del vehículo y se acercó al cuerpo inmóvil de Standley, diciendo: "Chica, nadie te golpeó así". Luego exclamó: "Oh, mierda. Maldición".

"¿Estás bien? ¿Puedes respirar? ¿Puedes hablar?" preguntó el oficial, pateando a Standley inconsciente en el estómago, con la pierna derecha atrapada debajo de la llanta del vehículo policial. Se formó un charco de sangre bajo la cabeza de Standley mientras comenzaba a recobrar la conciencia.

Cuando llegó otro oficial, el que había estado conduciendo la camioneta dijo: "Ella venía golpeando la ventana como 'boom', boom'. Pensé que estaba en reversa. Traté de girar el volante. No fue nada como huir de nadie ni nada por el estilo".

La camioneta policial permaneció sobre la pierna de Standley durante más de cuatro minutos antes de que el oficial le preguntara a un sargento si debía mover el vehículo. Estuvo atrapada debajo del vehículo durante al menos nueve minutos.

Greene sigue en el cuerpo policial. La Oficina Civil de Responsabilidad Policial completó su investigación y envió recomendaciones disciplinarias al superintendente de policía Larry Snelling.