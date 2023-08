Chicago: mochilas escolares y vacunas gratuitas para el regreso a clases

Este lunes comienza el nuevo período escolar por lo que quedan pocas horas para terminar de comprar útiles escolares, uniformes, ropas y calzados para los estudiantes. Para ayudar a las familias de menores recursos en Chicago, varias organizaciones realizarán eventos para apoyar el regreso a clases con donaciones de productos.

Esta es una lista de los eventos de donaciones de mochilas con útiles escolares y más servicios en el área de Chicago:

Entrega de mochilas en Cicero

La fundación Ojalá repartirá unas 300 mochilas y útiles escolares para estudiantes desde kínder hasta el octavo grado, este sábado 19 de agosto de 11:00 am a 2:00 pm, hasta que se agote la existencia. La entrega se realizará en el Parque Holmes, 1820 S y 51 street ct, en Cicero.

Regreso a Clases Bash

En este evento se obsequiarán mochilas con útiles escolares y se ofrecerán otros servicios gratuitos para que los estudiantes inicien las clases con la mejor disposición y actitud. Estilistas locales regalarán cortes y trenzas de cabello a la moda; se ofrecerán exámenes dentales, de la vista y físicos gratuitos; servicios de manicura gratis y una jonada de vacunación. La actividad es promovida por el concejal Lamont J. Robinson y la actriz Ta'Rhonda Jones. Se realizará el sábado 19 de agosto de 10:30 am a 2:00 pm en el Insight Hospital, ubicado en 2525 S Prairie Ave.

Fiesta Anual de Regreso a la Escuela por la Paz

En la novena edición de este evento de regreso a clases, se donará hasta 300 estudiantes elementos esenciales para el nuevo año escolar como artículos y se ofrecerán cortes de cabello, servicios de higiene dental, exámenes de salud gratis y más. Habrá comida y presentaciones musicales. Se realizará el sábado 19 de agosto de 10:00 am a 3:00 pm en el lado sur del Edward G. Irvin Achievement Center.

Desfile de Regreso a la Escuela de Englewood

Este desfile inició hace 62 años y ofrece a la comunidad de Englewood un día de entretenimiento gratuito con actividades para toda la familia. Se regalarán mochilas con los útiles escolares básicos, además habrá bandas musicales, grupos de danza, inflables gigantes , toboganes acuáticos, comida y demostraciones de yoga al final del desfile. Se realizará el sábado 19 de agosto desde las 10:00 am. Desde la calle 63 y Ogden, culminando en Ogden Park, 6500 S. Racine St.

Koco Fest Paz en el Parque

Esta celebración comunitaria gratuita es una colaboración entre la Organización Comunitaria de Kenwood Oakland y el Distrito de Parques de Chicago. Las familias con niños estudiantes de kínder hasta el grado 12 recibirán mochilas gratis llenas de útiles escolares. El evento será este sábado 19 de agosto de 12:00 pm a 5:00 pm en el Mandrake Park, en el 3858 S Cottage Grove, Ave.

Feria comunitaria: Paz en las Calles

En el evento para dar la bienvenida al regreso a clases, la compañía 1-800-TruckWreck regalará 1,200 mochilas con útiles escolares. Además, habrá música de DJ, casas inflables, comida gratis y obsequios. Se llevará a cabo el sábado 19 de agosto, desde el mediodía hasta las 3:00 pm en la Iglesia Católica St. Sabina, ubicada en el 1210 West 78th Place, Chicago.

Evento escolar del Museo de los Niños Bronzeville

El museo realizará un evento para celebrar el próximo regreso a clases en el que la entrada será gratuita para los miembros del museo. Habrá cuentacuentos, música, actividades de manualidades y artes, pinta caritas y se regalarán artículos para el regreso a clases. Será a partir de la 1:00 pm en el museo ubicado en el 9301 S Stony Island Ave.

Gran Feria Educativa Consular

El consulado de México en Chicago celebrará la feria educativa con el objetivo de informar a la comunidad sobre asistencia financiera, becas educativas, programas de educación superior y para adultos. Ofrecerá libros de texto en español gratuitos y habrá conferencias sobre temas educativos. Será el sábado 19 de agosto de 10:00 am a 3:00 pm en el Gimnasio de McKinley Park, ubicado en el 2210 W. Pershing Rd.

Festival Summer Fest West

Las familias de la comunidad tendrán acceso a útiles escolares y exámenes de salud gratuitos, en el evento organizado por el concejal del distrito 28, Jason Ervin, y la tesorera de la ciudad de Chicago, Melissa Conyears-Ervin. Se donarán mochilas, exámenes físicos de regreso a la escuela, vacunas para niños y adultos, actividades juveniles y obsequios de alimentos. Se realizará el sábado 19 de agosto de 12:00 pm a 4:00 pm en la escuela Marshall High School Campus Park, ubicada en el 3300 W. Jackson Blvd.

Cradles to Crayons

La organización Cradles to Crayons trae nuevamente en este período escolar la iniciativa “Ready for Learning", con la que pretende donar unas 90,000 mochilas con útiles escolares a los estudiantes de Chicago desde diferentes centros de distribución. Este sábado 19 de agosto se realizará de 10:00 am a 2:00 pm en el centro Access Ashland Family Health Center, ubicado en el 5159 S Ashland Ave, Chicago, IL 60609.