Chicago Lollapalooza 2024: revelan los artistas que se presentarán en agosto

La tan esperada programación del festival Lollapalooza 2024 de Chicago finalmente ha sido revelada.

"2024 ✶ ¡Nos vemos en Chicago!", indicaba una publicación del martes por la mañana con la programación de 2024 en la página de Facebook de Lollapalooza.

Los principales este año son SZA; Blink-182; Tyler, the Creator; The Killers; Future X; Metro Boomin; Hozier; Stray Kids; Melanie Martinez y Skrillex. Otros artistas en Lollapalooza este año incluyen a Deftones, Pierce the Veil, Two Door Cinema Club, Vince Staples y Kesha, según la publicación.

Puede encontrar una lista completa de los artistas de 2024 aquí.

Los conciertos de cada día se anunciarán en una fecha posterior. La preventa de entradas comienza el jueves 21 de marzo a las 10 a.m.

Según los organizadores, los precios aumentan a las 12 p.m. cuando comienza la venta al público.

El festival, que atrae a unas 400,000 personas a Grant Park cada verano, se celebrará del 1 al 4 de agosto de este año.

La compañía detrás del festival acordó recientemente otro contrato de 10 años con Chicago, lo que significa que el evento musical de cuatro días estará en la ciudad durante al menos otra década. Según los términos del contrato, el número máximo de asistentes al festival en cualquier momento no puede exceder los 115,000.

En 2023, Lollapalooza acogió a unos 40 artistas cada día, incluidos varios grandes nombres. Los principales artistas en ese momento incluyeron a Kendrick Lamar, Billie Eilish y los Red Hot Chili Peppers.