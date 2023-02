Chicago: conoce cómo cada uno de los nueve candidatos a la alcaldía abordaría el crimen y la seguridad pública

Al aproximarse las elecciones a la alcaldía de Chicago, los nueve candidatos, incluida la titular Lori Lightfoot, subieron al escenario recientemente para participar en su primer debate televisado y discutieron durante 90 minutos sobre temas que van desde los migrantes transportados en autobús a la ciudad hasta un nuevo estadio de los Chicago Bears en Arlington Heights.

Sin embargo, el primer tema de la noche fue uno de los más importantes para los votantes de toda la ciudad: el crimen y la seguridad pública.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

La primera ronda de las elecciones está programada para el 28 de febrero. Si ningún candidato recibe el 50%, los dos candidatos con más votos avanzarían a una segunda vuelta, programada para el 4 de abril.

A continuación encontrarás un desglose de lo que dijo cada uno de los nueve candidatos sobre su enfoque respecto al crimen y la seguridad pública.

Ja’Mal Green

La principal preocupación de nuestra administración es asegurarnos de que abordamos las causas fundamentales de la seguridad pública.

Los políticos han seguido haciendo lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Y es por eso que estamos aquí hoy, debemos asegurarnos de que estamos invirtiendo en los vecindarios para que haya nuevos dueños de viviendas y corredores comerciales prósperos, y que estamos invirtiendo en los jóvenes para que tengan acceso a aprendizaje. Reabriremos instalaciones de salud mental. Nos aseguremos de abrir centros comerciales y tecnológicos nuevamente en nuestro sistema escolar, para que los estudiantes tengan acceso a una fuente de empleos de clase media. Y la policía será el sistema de apoyo, debemos abordar las causas fundamentales y brindarles a las personas alternativas y permitirles vivir vidas de clase media en toda la ciudad de Chicago.

Concejal Sophia King

La seguridad es el problema número uno, dos y tres que enfrenta nuestra ciudad. Represento desde el centro de la ciudad hasta Hyde Park, con Brownsville en el medio. Y la solicitud número uno que recibo es más presencia policial. Ahora, sabemos que la policía no es la única solución. Tenemos que enfocarnos en las causas fundamentales, por eso tengo un plan que hace ambas cosas. También sé que podemos animar a la policía. Podemos hacerlos responsables. Podemos tener seguridad y justicia. Y ese es el tipo de liderazgo que llevaré a la alcaldía.

Necesitamos más policías. No son nuestra única solución a este problema. Pero tenemos un plan que asigna a la policía a las comunidades a las que pertenecen. Ahora mismo no se distribuyen equitativamente. Tuve un problema el otro día en el que un grupo de personas llamó al 911 porque vieron a hombres jóvenes con armas de fuego, de grado militar, y la policía no apareció. Los policías de ronda estaban en otro lugar.

Tenemos que asegurarnos de que esto sea una prioridad. Necesitamos asegurarnos de tener una distribución equitativa de policías y que estén en los lugares donde más los necesitamos.

Representante estatal Kam Buckner

No se equivoque al respecto: la tasa de homicidios en Chicago es demasiado alta. Y la tasa de crímenes resueltos es terriblemente baja. Lo que escuchan mucho esta noche de algunos de mis colegas aquí es que la respuesta a esto son cosas como los drones o la militarización de nuestra fuerza policial, o quitarle los fondos a la policía. Ninguna de éstas es la respuesta correcta. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de invertir en seguridad y justicia y tener un enfoque equilibrado. He presentado un plan que hace exactamente eso. Invertir dinero en las comunidades y en la gente que está haciendo el trabajo sobre el terreno.

La semana pasada estuve en La Villita hablando con vendedores de tamales sobre el miedo que tienen. Y no creen que el gobierno municipal esté haciendo lo suficiente para brindarles protección. Un señor me dijo que las patrullas pasan con más de frecuencia, pero no es suficiente. Tenemos que encontrar una manera para que la policía se coordine con las organizaciones comunitarias para asistir a los vendedores ambulantes. Pero también, cambiamos nuestros mapas del congreso y de representantes estatales cada 10 años. Necesitamos revisarlos para asegurarnos que somos estratégicos y tácticos. Entonces podemos poner nuestros recursos en los lugares correctos, para que las personas no solo se sientan seguras, sino que realmente estén seguras.

La contienda por la alcaldía de Chicago terminaría en un empate a tres candidatos si la elección ocurriera este miércoles, según una encuesta independiente encargada por Telemundo Chicago, NBC 5, el Chicago Sun-Times y WBEZ, sin un camino claro para que la alcaldesa Lori Lightfoot gane en una elección de segunda vuelta

Dr. Willie Wilson

Definitivamente estoy a favor de la policía. Me refiero a reevaluar algunas de las estrictas normas y reglamentos de los agentes de policía para que puedan hacer su trabajo. Quítenles las esposas a los policías y pónganselas a quienes cometen crímenes… asegurándose de que la policía tenga días libres... ampliando la edad de jubilación de 63 a 65 años, para que podamos contar con más policías para hacer el trabajo y hasta que mejore la situación.

Creo que debemos agregar más oficiales de policía, y debemos quitarles algunas de estas reglas y asegurarse de que puedan hacer el trabajo y hacerlo de la manera adecuada. Muchas reglas… Los oficiales temen arrestar a alguien porque los pueden detener. Así que tenemos que animar a la gente a hacer el trabajo. La gente no puede tener miedo en el trabajo. Me aseguraré de relajar la política y usar el sentido común.

Brandon Johnson

Esto es algo que estamos sintiendo en toda la ciudad de Chicago. Es un problema serio. Y es muy personal. Mi esposa y yo estamos criando a nuestra familia en el oeste de Chicago. Y recientemente hemos tenido que cambiar una ventana debido a que una bala impactó nuestra casa. Ahora, lo que van a escuchar en este escenario son los mismos viejos temas de conversación de hace 40 años, que han fallado en lo que respecta a la llamada dureza. ¿Y te sientes más seguro? Por eso hay que ser duro e inteligente. Así que pido una inversión total en la juventud y el empleo. Hay una correlación directa entre el empleo juvenil y la violencia, la producción, los servicios de salud mental y asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para invertir en las comunidades. Bajo mi administración, haremos lo que funciona, y eso es invertir en las personas.

Lo que es decepcionante de esta conversación es que hay políticos y expertos que continúan usando los mismos temas de conversación año tras año. Gastamos más en vigilancia per cápita que en cualquier otro lugar del país. Y, sin embargo, no estamos a salvo. Pero, ¿cómo comenzar? Hay que invertir en las personas. Es bastante sencillo. Existe una correlación directa entre el empleo juvenil y la reducción de la violencia. Esto es lo que también tenemos que hacer. Tenemos que asegurarnos de brindar apoyo con trabajadores de salud mental, porque la mayoría de las llamadas de emergencia tienen que ver con salud mental. Necesitamos aliviar la presión de las fuerzas del orden público para que puedan concentrarse en proteger a esos vendedores. Ese es mi plan.

Paul Vallas

Lo que tenemos que hacer es volver a una estrategia de policía comunitaria que asigne a policías en cada ronda, y una estrategia de policía comunitaria que tenga oficiales de policía de Chicago en las plataformas y estaciones de CTA viajando en los trenes de manera intermitente. El año pasado, hubo más de 400 llamadas de alta prioridad al 911 que no fueron atendidas, incluidas 32,000 agresiones. Cuando tienes ese nivel de falta de respuesta, se registra un aumento del crimen. Y cuando no realizas arrestos, no tienes responsabilidad. Entonces, al final del día, tenemos que volver a una estrategia policial en la que haya policías que cubran sus rondas y que brinden protección en el sistema de transporte.

La conclusión es que no tenemos suficientes policías. Había 1,700 policías menos cuando asumió la alcaldesa y tenemos seguridad privada. $100 millones de dólares en seguridad privada no pueden hacer arrestos. La conclusión es que no hay sustituto para tener policías de ronda que puedan responder a las llamadas al 911. Cuando tienes 32,000 llamadas al 911 de alta prioridad que no han sido atendidas, te haces la misma pregunta que yo me hago. Estoy hablando de asaltos y ataques en curso. Eso significa que no hay suficientes recursos policiales disponibles. Así que tenemos que llenar las filas. Tenemos que asignar a más policías a rondas locales. Y tenemos que asignar policías al transporte público. Esa es la única forma en que vamos a tener los recursos para responder.

A partir del 26 de enero, los votantes elegibles en Chicago pueden salir a votar para las elecciones municipales que se llevarán a cabo el 28 de febrero.

Alcaldesa Lori Lightfoot

Por supuesto, mi objetivo principal es asegurarme de que Chicago sea la ciudad grande más segura del país. Y hemos progresado, año tras año, terminando con un 14% menos en homicidios y un 20% en tiroteos. Pero reconozco que la gente de la ciudad no se siente segura. Así que tenemos que seguir trabajando en la estrategia que sabemos que está teniendo resultados: quitar las armas de las manos de los delincuentes; responsabilizar a las personas violentas y peligrosas; y asegurarnos de contratar con más policías. Contratamos 950 oficiales el año pasado. Hemos contratado a más de 200 detectives, pero debemos seguir trabajando. Tenemos que asegurarnos de que rendimos cuentas, y tenemos que escuchar a las personas en los vecindarios que están más cerca de los desafíos, porque también están más cerca de las soluciones para hacer las inversiones que necesitamos para mantener nuestras calles seguras.

Usted preguntó qué estamos haciendo con los vendedores en La Villita. Hemos estado trabajando mano a mano con esos proveedores para asegurarnos de que estén haciendo cosas para protegerse, como no usar efectivo, asegurándonos de que el efectivo que reciben esté seguro. Pero le diré lo que no hacemos. No protegemos a los residentes culpando a la policía por no presentarse, por no hacer arrestos, por no responder a las llamadas. Ha escuchado mucha retórica aquí, pero no muchas soluciones concretas sobre cómo realizamos nuestra función para que nuestros residentes y nuestros trabajadores estén seguros. Estamos haciendo nuestro trabajo todos los días.

Concejal Roderick Sawyer

Obviamente, queremos asegurarnos de tener una fuerza policial efectiva. Y al tener una fuerza policial efectiva, también una policía que cumpla con la Constitución, queremos asegurarnos de que cumplan con las reformas. Pero también tenemos que mirar lo que estamos haciendo. No hablamos lo suficiente con los niños cuando nos referimos a delitos relacionados con la juventud. Necesitamos escuchar más a nuestros jóvenes, comprometernos con ellos y realmente trabajar juntos para reducir el crimen. Y eso es parte de nuestro plan.

Rep. Jesús ‘Chuy’ García

Publiqué mi plan la semana pasada en el City Club. Básicamente consiste en garantizar que nuestro departamento de policía cuente con todo el personal, los fondos y la modernización. Habrá un nuevo liderazgo en el Departamento de Policía de Chicago que implementará el decreto de consentimiento. Es la hoja de ruta para garantizar una mayor tranquilidad en Chicago. Además de eso, habrá desarrollo comunitario integral e inversión en las comunidades. Invertiremos en la prevención de la violencia. Tengo el récord y la experiencia para hacerlo. Chicago puede volverse más seguro: generar confianza entre los residentes y la policía es fundamental para garantizar que tengamos un Chicago más seguro.

Los vendedores a los que se refiere son mis vecinos y estoy preocupado por ellos. Lo que haría sería priorizar los delitos violentos. Trasladaría algunas de las unidades del centro de la ciudad a patrullar las calles de los vecindarios de Chicago y contrataría a más civiles para liberar al personal uniformado que daría prioridad a los delitos violentos. En Chicago, tenemos la reputación de que es una ciudad donde hay 85% de probabilidades de que puedas salirte con la tuya y no ser condenado. Esto ha envalentonado a los delincuentes a aprovecharse de las personas que intentan ganarse la vida honestamente. Estos son los tipos de cambios en mi plan de seguridad pública.