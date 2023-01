Chicago: concilios distritales de la policía buscan mejorar la colaboración con la comunidad

Si bien los residentes están acostumbrados a votar por cargos en toda la ciudad y por miembros del Concilio Municipal, la boleta de este año incluirá una nueva serie de cargos, ya que se elegirán concilios en cada uno de los 22 distritos policiales de Chicago.

Los nuevos concilios, formados como parte de un esfuerzo del Ayuntamiento para mejorar la supervisión y responsabilidad de la policía, estarán compuestos por tres personas electas en cada distrito policial. Serán electos cada cuatro años, en el mismo horario que las contiendas para alcalde y Concilio Municipal.

Según un sitio web administrado por la municipalidad, los concilios tendrán como objetivo construir lazos entre la policía y las comunidades, al mismo tiempo que desarrollan e implementan iniciativas de vigilancia comunitaria.

Se llevarán a cabo reuniones públicas mensuales, donde los residentes pueden abordar las preocupaciones sobre la vigilancia policial en el distrito”.

Bishop Tavis Grant with the Rainbow Push Coalition is encouraging Chicagoans to vote, specifically in this election that will set the initial tone for the groups.

Según la Comisión Comunitaria para la Responsabilidad de la Seguridad Pública, los concilios tendrán las siguientes funciones:

Establecer vínculos más fuertes entre la policía y la comunidad a nivel de distrito.

Colaborar en el desarrollo e implementación de iniciativas de policía comunitaria.

Llevar a cabo de reuniones públicas mensuales.

Colaborar con las comunidades para obtener información sobre las prácticas y políticas del departamento de policía.

Asegurarse de que la Comisión Comunitaria de Seguridad Pública y Responsabilidad reciba aportes de la comunidad.

Nombrar a los miembros de esa comisión.

Las elecciones llegan en un momento clave en medio de los eventos recientes y los llamados a la reforma policial en todo el país.

Para aquellos que no están seguros de en qué distrito viven, la municipalidad ha proporcionado mapas en PDF de los 22 distritos policiales.