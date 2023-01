Elecciones municipales de Chicago: fechas de votación anticipada

Falta poco más de un mes para los comicios municipales de Chicago. Si bien gran parte de la atención se centrará en la contienda por la alcaldía, que enfrentará a la alcaldesa titular Lori Lightfoot contra nueve aspirantes, también hay otras contiendas interesantes en la boleta.

Es preciso mencionar que cualquier votante en Chicago puede votar en cualquier sitio de votación anticipada, sin importar en qué parte de la ciudad viva. Los votantes pueden elegir el sitio de votación que les resulte más conveniente, incluso el día de las elecciones.

La votación anticipada en el centro de Chicago para las elecciones municipales del 28 de febrero de 2023 comienza el jueves, 26 de enero para los lugares y horarios a continuación:

Del 26 de enero al 28 de febrero

Supersitio - 191 N. Clark St.

Lunes a Viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p. m.

Sábado: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.

Domingo: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Día de las elecciones: 6:00 a.m. - 7:00 p.m. (28 de febrero)

*Del 20 al 27 de febrero - Abierto de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Del 26 de enero al 27 de febrero (no abierto el día de las elecciones)

Oficinas de la Junta de Elecciones - 69 W. Washington St., 6to piso

Lunes a Viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábado: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.

Domingo: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

*Del 20 al 27 de febrero - Abierto de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 7:00 p.m.

Distritos de Chicago

La votación anticipada en los 50 distritos de Chicago comenzará el lunes, 13 de febrero y finalizará el 28 de febrero de 2023 (día de las elecciones). Todos los sitios de votación anticipada de los 50 distritos y el Supersitio de la Junta (191 N. Clark) estarán abiertos como centros de votación el día de las elecciones.

Del 13 de febrero al 28 de febrero

Lunes a Viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábado: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.

Domingo: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Día de las elecciones: 6:00 a.m. - 7:00 pm (28 de febrero)

Distrito 1 - Goldblatt's Building, 1615 W. Chicago Ave.

Distrito 2 - Near North Library, 310 W. Division St.

Distrito 3 - Dawson Technical Institute, 3901 S. State St.

Distrito 4 - Dr. Martin Luther King Center, 4314 S. Cottage Grove Ave.

Distrito 5 - Southside YMCA, 6330 S. Stony Island Ave.

Distrito 6 - Whitney Young Library, 415 E. 79th St.

Distrito 7 - Trumbull Park, 2400 E. 105th St.

Distrito 8 - Olive Harvey College, 10001 S. Woodlawn Ave.

Distrito 9 - Palmer Park, 201 E. 111th St.

Distrito 10 - East Side Vodak Library, 3710 E. 106th St.

Distrito 11 - McGuane Park, 2901 S. Poplar Ave.

Distrito 12 - McKinley Park Library, 1915 W. 35th St.

Distrito 13 - Clearing Branch Library, 6423 W. 63rd Pl.

Distrito 14 - Archer Heights Library, 5055 S. Archer Ave.

Distrito 15 - Gage Park, 2411 W. 55th St.

Distrito 16 - Lindblom Park, 6054 S. Damen Ave.

Distrito 17 - Thurgood Marshall Library, 7506 S. Racine Ave.

Distrito 18 - Wrightwood Ashburn Library, 8530 S. Kedzie Ave.

Distrito 19 - Mt. Greenwood Park, 3721 W. 111th St.

Distrito 20 - Bessie Coleman Library, 731 E. 63rd St.

Distrito 21 - West Pullman Library, 830 W. 119th St.

Distrito 22 - Toman Library, 2708 S. Pulaski Rd.

Distrito 23 - Hall - St Faustina Kowalska Parish, 5157 S. McVicker Ave.

Distrito 24 - St. Agatha Catholic Parish, 3151 W. Douglas Ave.

Distrito 25 - Rudy Lozano Library, 1805 S. Loomis St.

Distrito 26 - Humboldt Park Library, 1605 N. Troy St.

Distrito 27 - Union Park, 1501 W. Randolph Ave.

Distrito 28 - Westside Learning Center, 4624 W. Madison St.

Distrito 29 - Amundsen Park, 6200 W. Bloomingdale Ave.

Distrito 30 - Kilbourn Park, 3501 N. Kilbourn Ave.

Distrito 31 - Portage Cragin Library. 5108 W. Belmont Ave.

Distrito 32 - Bucktown-Wicker Park Library, 1701 N. Milwaukee Ave.

Distrito 33 - American Indian Center, 3401 W. Ainsle St.

Distrito 34 - UIC Student Center, 750 S. Halsted St.

Distrito 35 - Northeastern IL University El Centro, 3390 N. Avondale Ave.

Distrito 36 - West Belmont Library, 3104 N. Narrangansett Ave.

Distrito 37 - West Chicago Library, 4856 W. Chicago Ave.

Distrito 38 - Hiawatha Park, 8029 W. Forest Preserve Dr.

Distrito 39 - TBD

Distrito 40 - Budlong Wood Library, 5630 N. Lincoln Ave.

Distrito 41 - Roden Library, 6083 N. Northwest Hw.

Distrito 42 - Maggie Daley Park, 337 E. Randolph St.

Distrito 43 - Lincoln Park Branch Library, 1150 W. Fullerton Ave.

Distrito 44 - Merlo Library, 644 W. Belmont Ave.

Distrito 45 - Kolping Society of Chicago, 5826 N. Elston Ave.

Distrito 46 - Truman College, 1145 W. Wilson Ave.

Distrito 47 - Welles Park, 2333 W. Sunnyside Ave.

Distrito 48 - Broadway Armory, 5917 N. Broadway St.

Distrito 49 - Willye B White Park, 1610 W. Howard St.

Distrito 50 - Northtown Library, 6800 N. Western Ave.

La Junta de Elecciones de Chicago indicó que puede acudir con su tarjeta electoral para emitir su sufragio. No obstante, animan a los electores a traer una identificación con foto si hay dudas sobre el registro, la dirección o la firma del votante, o si hay dos votantes en la misma dirección con los mismos nombres o nombres similares.