Chicago canaliza a Kendrick Lamar en medio de disputa entre ‘The Bean’ y Empire State Building

Chicago y Nueva York siempre han tenido cierta rivalidad, pero una disputa en curso en las redes sociales entre dos de los lugares más emblemáticos de esas ciudades ha incendiado las redes sociales, y la Ciudad de los Vientos incluso canaliza su Kendrick Lamar interior.

En una publicación en las redes sociales el miércoles por la tarde, la cuenta oficial de la ciudad en X, antes conocida como Twitter, publicó un breve videoclip de The Bean y lo dirigió al Empire State Building de Nueva York.

“Veinte millones de visitantes al año. Gratis para el público. No son como nosotros”, dice el video.

La disputa entre las estructuras icónicas comenzó a finales de junio cuando The Bean, oficialmente conocido como “Cloud Gate”, reabrió sus puertas al público.

En respuesta a un tweet sobre esa reapertura, el equipo de redes sociales del Empire State Building presentó un clip de Wendy Williams diciendo "aplaude si te importa" ante una audiencia silenciosa.

El edificio luego dio un paso más el miércoles cuando dijeron que cambiarían la imagen de su banner en X por una foto de The Bean, pero en su lugar publicaron una foto de un bote de basura.

El equipo de redes sociales de Chicago finalmente emitió su respuesta el miércoles en lo que rápidamente se está convirtiendo en una disputa viral.

Incluso la elección de la canción debajo del video fue elegida deliberadamente, ya que el clip de 15 segundos presenta la canción de Kendrick Lamar “Not Like Us”.

En mayo, Lamar y el rapero canadiense Drake lanzaron canciones cada uno, con casi dos docenas de pistas yendo y viniendo entre los artistas durante una disputa épica que arrasó en Internet.

Esa disputa se intensificó cuando Lamar se unió a Future y al productor Metro Boomin en la canción "Like That". Según NBC News, Lamar lanzó insultos a J. Cole y Drake, respondiendo a una línea de la canción del dúo "First person Shooter".

“Not Like Us”, lanzado hacia el final de esa batalla, fue nombrado el mejor tema de la disputa en curso por Complex, e incluso la canción debutó en la cima del Billboard Hot 100.