Chicago: beneficiarios de DACA aseguran que hay retrasos en las renovaciones de sus permisos de trabajo

Es un retraso que hemos reportado en el pasado pero que sigue registrándose. La espera, dicen, les genera ansiedad y piensan en todo tipo de escenarios mientras ocurre una espera que no tiene fecha de caducidad.

Según María Ochoa, su hija perdió temporalmente su trabajo mientras esperaba la renovación de solicitud de DACA.

“Esta vez duró más de lo normal en llegar su permiso en su trabajo. Estuvo como un mes fuera de su trabajo debido a que no estuvo actualizado su permiso de trabajo”, dijo María Ochoa, madre de beneficiaria de DACA.

Añadió que la incertidumbre acompaña a su familia constantemente.

“Yo no conozco nada allá; yo siento aquí mi lugar. He crecido aquí y pues es algo difícil que ella no quiere irse; no quiere irse de aquí”, dijo.

José, por su parte, cuenta que esperó seis meses por la renovación de su permiso de trabajo.

“Mucha incertidumbre, muchos nervios, mucha ansiedad porque no sabía cuánto tiempo iba a tardar mi nueva DACA para llegar”, dijo José Flores, beneficiario de DACA.

Laura Mendoza, de la organización Proyecto Resurrección, asegura que estos retrasos son cada vez más comunes

“Las solicitudes de DACA en este momento se están retrasando hasta seis meses, y para algunas personas hasta más tiempo”, dijo Laura Mendoza, organizadora de inmigración del Proyecto Resurrección.

“Pues cuando preguntas, les mandas un mensaje, una llamada a USCIS, te dan la misma respuesta; oh, no, más estás en línea de procesado y tienes que esperar”, indicó Flores.

Y mientras esperan, la vida de los llamados soñadores y de sus familias se ven afectadas

“Los beneficiarios de DACA ya no son jóvenes. Ya estamos hablando de personas de 24 a 43 años. Entonces son personas que tienen muchas responsabilidades en la vida”, señaló Mendoza. “Están como que entre la espada y la pared porque no pueden conseguir trabajo; porque no tienen ese permiso de trabajo, pues no tienen dinero”.

Los senadores Dick Durbin y Tammy Duckworth, de Illinois, entro otros, enviaron una carta al director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos instándolo “reducir los tiempos de procesamiento y a reducir el volumen de casos pendientes."

También pidieron que se modifique el periodo de inicio de solicitud “para evitar que los beneficiarios acumulen presencia ilegal”.