Chicago: bancos de alimentos responden al aumento en la necesidad de asistencia alimentaria

Los bancos de alimentos en nuestra región han visto un aumento de necesidad en familias de escasos recursos.

Hoy se llevó a cabo un evento donde cientos de familias recibieron una despensa.

Cuatrocientas cajas llenas de alimentos fueron distribuidas a familias necesitadas en la iglesia Santa Sabina. Una de las beneficiadas fue Marbelis.

“En verdad, me han ayudado bastante con comida, con ropa, para mis niños; todavía no trabajo porque no tengo permiso, pero confiando en Dios en cualquier momento consigo alguito para salir adelante con mis hijos”, dijo Marbelis Soto.

Las cajas contenían alimentos saludables como frutas frescas, verduras, pollo y carne de res.

“Aquí es la muestra de la desesperación de las personas. El jueves, entre 8 y 10 de la mañana, le dimos de comer a 150 personas sin hogar e inmigrantes. Ahora estamos alimentando a 400 familias que han llegado hasta aquí y están esperando a pesar del calor”, dijo el padre Michael Pfleger, párroco de la iglesia de Santa Sabina.

Los bancos de alimentos, como Nourishing Hope, han visto un aumento de solicitudes del 21% este año. Este jueves prepraban la despensa como de costumbre antes de abrir sus puertas.

“Se necesita todos los días. No nada más es un día que vemos más gente. Es casi todos los días que vemos más de 150 familias”, dijo Omar Román, de Nourishing Hope.

Y el incremento en necesidad de alimentos lo atribuyen a una serie de factores.

“El precio de todo es mucho más caro. La comida es más cara. La renta es más cara para toda la gente que vive en Chicago”, dijo Jen Allman, de Nourishing Hope.

Si usted necesita asistencia alimentaria, puede visitar bancodealimentoschicago.org. Seleccione “comida” y luego haga clic en “busque una despensa de alimento”, y una vez dentro, escriba su dirección y de esa forma podrá encontrar el bancos de comida más cercanos a su hogar.

Ante la alta demanda, los bancos de alimentos también necesitan donaciones y voluntarios.