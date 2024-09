Celebrando a México: Telemundo Chicago y NBC Chicago transmitirán el Desfile de Independencia de La Villita

Para dar inicio al Mes Nacional de la Herencia Hispana, Telemundo Chicago, la nueva casa de transmisión del Desfile del Día de la Independencia de México de la Calle 26, transmitirá el evento de celebración anual en vivo el domingo 15 de septiembre a partir del mediodía (CT).

Con más de 100 carrozas, más de 3,000 participantes/voluntarios y más de 400,000 asistentes, el evento anual de la Cámara de Comercio de La Villita ha crecido hasta convertirse en una de las celebraciones del Día de la Independencia de México más grandes de EEUU.

El desfile de este año se transmitirá en vivo por Telemundo Chicago, el canal de transmisión en vivo 24/7 de NBC 5 Chicago News, TelemundoChicago.com, NBCChicago.com y las aplicaciones Telemundo Chicago/NBC Chicago de 12:00 a 1:00 p. m. CT

Sin embargo, la transmisión del desfile continuará en vivo por el canal de transmisión y sitios web/aplicaciones de NBC 5 Chicago News hasta la 1:30 p. m. Para obtener más información sobre cómo ver el canal de transmisión de NBC Chicago News, visite el siguiente enlace: 24/7 Chicago News: Watch NBC 5 Right Here, Wherever You Are – NBC Chicago.

Alfonso Gutiérrez, Jessica Suárez y Raúl Delgado de Noticiero Telemundo Chicago estarán entre los talentos destacados que cubrirán el desfile de este año. Andrea Meza, Miss Universo 2020 y copresentadora del popular programa matutino nacional de noticias y entretenimiento de Telemundo, Hoy Día, junto con el programa de entretenimiento y estilo de vida de las celebridades de la cadena En casa con Telemundo, será la Mariscal del Desfile.

“Nos sentimos honrados de asociarnos una vez más con nuestros amigos de la Cámara de Comercio del Área de la Calle 26 de La Villita en esta iniciativa conjunta tan especial”, dijo Carmen Vega, Directora de Relaciones Comunitarias de NBCUniversal Local Chicago. “Telemundo Chicago se enorgullece de ser la voz de la comunidad hispana de Chicago y esperamos ofrecer una cobertura ampliada y en vivo del amado Desfile del Día de la Independencia de México a nuestros espectadores en múltiples plataformas”.

El desfile partirá del icónico Arco de La Villita en la intersección de la Calle 26 y la Avenida Albany, y continuará por la Calle 26 antes de concluir en la Avenida Kostner.

El desfile de este año celebrará las tradiciones mexicanas y tanto los espectadores como los asistentes pueden esperar una exhibición espectacular de carrozas de colores vibrantes, los sonidos melodiosos de bandas de mariachis y bailes folclóricos fascinantes, atrayendo a una audiencia diversa, incluidos residentes, funcionarios electos, líderes comunitarios, empresas locales, animadores, artesanos y artistas.