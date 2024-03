En vivo: Carrera Bank of America Shamrock Shuffle en Chicago

Nota: La transmisión en vivo de la carrera Bank of America Shamrock Shuffle se verá en el reproductor de arriba.

Llegó el día esperado por muchos en Chicago y que marca la temporada de competencias al aire libre. La carrera Bank of America Shamrock Shuffle se realiza este domingo a las 8:00 am en el centro de la ciudad.

Quienes quieren ver la carrera en vivo, pero no pueden acudir a Grant Park, pueden ver a los corredores a través de la transmisión en línea que realizarán Telemundo Chicago y NBC Chicago en el reproductor de arriba en vivo de 8:00 am a 11:00 am el 24 de marzo.

La carrera de 8 km comienza con los corredores en sillas de ruedas comenzando el Shuffle a las 8:25 a.m., seguido de la Ola 1 a las 8:30 a.m. El componente de caminata de 2 millas del evento comienza a las 9:30 a.m.

Cierre de calles

Miles de corredores participarán en la La carrera Bank of America Shamrock Shuffle por lo que varias calles y vías principales en el centro de Chicago estarán cerradas.

Esta es una lista de las calles cerradas:

Grant Park está cerrado al tráfico de vehículos desde el sábado de las 6:00 am hasta el domingo 24 de marzo aproximadamente a las 3:00 pm, según los organizadores del evento.

Los corredores y caminantes que participen en el Shamrock Shuffle 2024 utilizarán las calles de la ciudad de 8 a. m. a 11:15 a. m. Muchas calles cercanas a Grant Park estarán cerradas durante la carrera.

Aquí hay una lista de carreteras que estarán cerradas durante el Shamrock Shuffle 2024:

Columbus Dr. desde Roosevelt Rd. hasta la Gran Avenida.

Grand Ave. desde Columbus Dr. hasta State St.

State St. desde Grand Ave. hasta Wacker Dr. Wacker Dr. desde State St. hasta Washington Blvd.

Bulevar Washington. desde Wacker Dr. hasta State St.

State St. desde Washington Blvd. hasta Jackson Blvd.

Bulevar Jackson. desde State St. hasta Franklin St. Franklin St. desde Jackson Blvd. a la calle Harrison

Harrison St. desde Franklin St. hasta Michigan Ave.

Michigan Ave. desde Harrison St. hasta Roosevelt Rd.

Calle Roosevelt. desde Michigan Ave. hasta Columbus Dr.

No se permitirá estacionar en las calles designadas a partir de la 1:00 am del domingo. Los vehículos que permanezcan estacionados en estas calles serán multados y remolcados.

Aquí hay una lista de calles que permanecerán abiertas en el área: