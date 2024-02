Caras nuevas trae nuevas esperanzas para el Fire para la temporada 2024

Decir que la temporada pasada fue una decepción para el Fire sería quedarse corto. En una temporada en la que nueve de los 15 equipos de la Conferencia Este se clasificaron para los playoffs, el Fire quedó afuera mirando hacia adentro.

Como era de esperar, otra temporada sin playoffs significó varios cambios en la plantilla.

Se han ido jugadores como Jairo Torres, Ousmane Doumbia, Miguel Navarro, Kei Kamara y Kacper Przybylko.

Sin embargo, algunos de los nuevos jugadores que ha traído el Fire han elevado las expectativas..

Andrew Gutman fue adquirido en un intercambio con los Colorado Rapids en el que Navarro se dirigió hacia el otro lado. Maren Haile-Selassie firmó un contrato permanente después de estar cedida la temporada pasada. Ficharon a Tom Barlow de los New York Red Bulls y a Tobias Salquist de Silkeborg.

Pero los dos fichajes más destacados son Kellyn Acosta, que era agente libre, y Hugo Cuypers, a quien el club fichó con una tarifa de transferencia récord procedente del KAA Gent.

“Desde las primeras conversaciones sentí el nivel de confianza y seguridad. Hay realmente un gran proyecto en marcha y estoy aquí para ser parte de ello", dijo Cuypers durante su conferencia de prensa introductoria. “Simplemente se sintió bien. La sensación fue genial. Todas esas cosas que sentí en las conversaciones que tuvimos durante las últimas semanas se confirmaron… Estoy deseando empezar”.

Chicago Fire FC ha adquirido al delantero Hugo Cuypers como Jugador Franquicia a través de una transferencia del equipo de la primera división belga K.A.A Gent.



La transferencia marca la mayor tarifa de adquisición en la historia del Club. — Chicago Fire FC (@VamosFire) February 6, 2024

La posición de delantero es una que el Fire ha luchado por cumplir desde que se fue Nemanja Nikolic.

En Acosta, el Fire tiene un jugador probado tanto en la MLS, ganó la Copa MLS en 2022 con LAFC, como en la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos. También es consciente de los problemas del Fire en las últimas temporadas y de hacia dónde quieren llegar.

Chicago Fire FC anunció hoy que ha adquirido al mediocampista de la Selección Nacional Masculina de EE. UU., @KellynAcosta, como agente libre. Acosta tiene contrato con el Club hasta la temporada 2026 con una opción del Club para 2027.#VamosFire | #cf97 — Chicago Fire FC (@VamosFire) February 14, 2024

“Si voy a ser completamente honesto, donde ha estado el club en los últimos años simplemente no ha estado donde queremos que esté”, dijo Acosta.

“El equipo del año pasado estuvo apenas a un punto de los playoffs y creo que queremos estar en un ambiente en el que no queremos simplemente participar, queremos competir y vamos a cometernos una injusticia si no lo hacemos. Si no competimos en todos los torneos en los que participamos. Hay posibilidades de ganar cuatro trofeos y creo que dentro de este grupo tenemos la capacidad de ganar los cuatro”.

Ese será el objetivo del Fire no sólo para esta temporada sino a largo plazo. El objetivo no es simplemente llegar a los playoffs. El objetivo es lograrlo y luego ser visto como un equipo viable para ganar la Copa MLS.

Además de las caras nuevas, Frank Klopas será el entrenador al inicio de la temporada. Tomó el cargo en la mitad de la temporada pasada tras el despido de Ezra Hendrickson.

El director deportivo Georg Heitz tuvo una temporada baja sólida en la reestructuración de la plantilla, añadiendo piezas interesantes y jugadores probados de la MLS. La parte difícil ahora le queda a Klopas, quien debe darle forma a esta plantilla y sacar lo mejor de ellos dentro del campo.

Las expectativas son ciertamente más altas que la temporada pasada, pero sin exagerar. El Fire abre su temporada el sábado 24 de febrero contra Philadelphia Union en Subaru Park.