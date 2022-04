Bares en azoteas, cosas para hacer: cómo puede disfrutar este día de verano en Chicago

Residentes de Chicago están sintiendo que regresa la chispa del verano, ya que los cielos soleados y las temperaturas de 80 grados llenaron la ciudad este sábado.

Desde bares en azoteas y yoga al aire libre hasta un partido de playoffs de los Chicago Bulls y jardines de flores, hay muchas maneras de disfrutar el fin de semana, tanto en interiores como al aire libre.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Aquí hay algunas cosas que hacer en Chicago y sus alrededores:

Beba un cóctel desde los tejados

Bar Avec

El bar al aire libre ofrece un menú con toques españoles y portugueses y vistas desde el octavo piso de Avec River North. Cócteles, vinos y cervezas son algunas de las bebidas del establecimiento.

Las reservas se pueden hacer aquí.

Cerise

Encuentre el espacio en la azotea interior y exterior de Cerise en el piso 26 del Virgin Hotel para disfrutar de una combinación de cócteles, creaciones culinarias y una gran selección musical. El restaurante moderno de The Loop combina bebidas sabrosas con vistas panorámicas de la ciudad.

Las reservas se pueden hacer aquí.

Cindy's

Ubicado en la parte superior del Chicago Athletic Association Hotel en el Loop, el bar de la azotea de Cindy’s sirve bebidas y platos estadounidenses junto con su amplia vista del Millennium Park y el lago Michigan.

Las reservas se pueden hacer aquí.

Kennedy Rooftop

Cócteles exclusivos y presidenciales, como The Abe Lincoln con ginebra, pepino, menta y lima fresca, dan forma al bar de la azotea en Wicker Park. El espacio urbano también ofrece vistas panorámicas de la ciudad.

Las reservas se pueden hacer aquí.

Offshore

Un bar de servicio completo, una cocina de clase mundial y áreas de entretenimiento ayudan a calificar a Offshore como uno de los bares en la azotea más grandes de la ciudad con 36,000 pies cuadrados. El bar que está abierto todo el año se encuentra en el tercer piso del Festival Hall de Navy Pier, con vista al a la ciudad de Chicago y al lago Michigan.

Las reservas se pueden hacer aquí.

Raised

Junto con sus bocados estadounidenses, Raised sirve cócteles de temporada y cervezas de barril elaboradas en la ciudad. El salón está situado en el tercer piso del Renaissance Chicago Downtown Hotel.

El restaurante no acepta reservaciones.

Tanta

El restaurante South Loop está celebrando su brunch de mimosa ilimitado en su azotea este fin de semana. Disfruta de especiales en tragos y platos peruanos de 11 a.m. a 2 p.m. sábado y domingo.

Las reservas se pueden hacer aquí.

Utopian Tailgate

La terraza en la azotea que está abierta todo el año se encuentra en la parte superior del club de comedia The Second City en Old Town. Bebidas y comida con temas de Tailgate, muebles coloridos y vegetación fresca llenan el espacio de 10,000 pies cuadrados.

Las reservas se pueden hacer aquí.

Vu Rooftop Bar

Los cócteles artesanales y únicos son lo que destacan a Vu. El bar de 13,000 pies cuadrados se encuentra en el piso 22 del McCormick Center y ofrece vistas que incluyen la tierra y el lago.

Las reservas se pueden hacer aquí.

Z Bar

El salón en la azotea de The Peninsula no solo destaca las vistas de Magnificent Mile, sino también una gran cantidad de bebidas y bocadillos de inspiración mundial.

Las reservas se pueden hacer aquí.

Mira los playoffs entre los Bulls y los Bucks

Los Bulls ingresaron a la serie al mejor de siete contra los campeones nacionales reinantes como underdogs, pero los Bucks de Milwaukee tomaron la delantera el viernes por la noche con 2-1, con el cuarto juego listo en el United Center el sábado.

El viernes, los Bulls perdieron hasta por 37 puntos y la final 111-81 marcó el mayor margen de derrota en un partido de playoffs en casa en la historia de la franquicia.

El juego del sábado contará como uno de los primeros enfrentamientos de playoffs que Chicago ha organizado en cinco años.

Las entradas están disponibles aquí.

Disfruta del sol con yoga en la azotea

El lugar del evento Morgan's on Fulton está colaborando con la marca atlética Lululemon para una sesión matutina de yoga y brunch con vistas al horizonte de la ciudad.

La experiencia de “Respiración colectiva” albergará una clase de yoga vinyasa de 60 minutos seguida de una sesión de recarga con una comida. Frutas, frittatas de clara de huevo vegetariano a la parrilla, salchicha de pavo, mimosas y más se cargarán en el menú del brunch.

La sesión se extenderá desde las 10 a. m. hasta el mediodía del sábado. Los boletos están a la venta ahora por $ 65 y se pueden comprar aquí.

Dirígete a un baile de salón al estilo de “Bridgerton”

Estimados miembros de Ton están invitados a una velada en Chicago. “The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience”, transformó un lugar “secreto” en la ciudad en el Londres de la época de la Regencia para los fans del éxito mundial de Netflix.

El pop-up, que debutó el miércoles, presenta una decoración y un vestuario envolventes, cortinas florales para Instagram, imponentes pelucas empolvadas y un elenco de actores reales para que disfruten los huéspedes mayores de 21 años.

Los organizadores también planean tener un cuarteto de cuerdas en vivo tocando temas icónicos del espectáculo, incluida una interpretación de “Wildest Dreams” de Taylor Swift.

El gran espectáculo inmersivo tendrá una duración de 90 minutos. Las entradas están disponibles aquí.

Sintoniza el concierto de Lorde

La artista neozelandesa Lorde iluminará The Chicago Theatre una noche más.

La cantante y compositora ganadora del Grammy interpretará su nuevo álbum, “Solar Power”, el sábado, luego de un emocionante concierto el viernes. Su discografía anterior incluye “Melodrama” y “Pure Heroine”.

Las entradas se pueden comprar aquí.

Art on theMart

Art on theMart está ejecutando su programación de primavera a las 8:30 p.m. y 9 p.m. cada noche.

La instalación artística mostrará proyecciones de video de 30 minutos en el Merchandise Mart de 25 pisos durante hasta el 29 de junio.

El cambio climático es el tema central de este año, que se presenta en asociación con el Acuario Shedd.

El Chicago Riverwalk, particularmente la sección entre Wells Street y Franklin Street, ofrece las mejores vistas del espectáculo. Más información sobre el espectáculo está disponible aquí.

Echa un vistazo a varios conservatorios de flores

Mientras que las lluvias de abril traen flores de mayo, dos conservatorios de Chicago muestran las flores un poco antes.

El espectáculo de flores de primavera de Garfield Park Conservatory “Knock Knock” presenta una colección de puertas antiguas que cuelgan sobre arreglos de tulipanes, hortensias, narcisos y jacintos. Se puede esperar una gran cantidad de bromas “knock-knock”, según el sitio web. Las entradas están disponibles aquí.

Mientras tanto, el espectáculo de flores de primavera del Lincoln Park Conservatory “Pillars of Spring” muestra más de una docena de pilares independientes cubiertos de geranios, nemesias, dragones, fucsias y más. Las entradas están disponibles aquí.

Recorre una exhibición inmersiva

“Immersive Frida Kahlo” se inauguró el 24 de febrero en el barrio Old Town de Chicago e ilustra varias etapas de la vida de la artista nacida en México en una escala mayor con proyecciones animadas de su obra de arte con música.

Los visitantes también pueden reservar una sesión de yoga de 35 minutos con un instructor certificado en la exhibición multisensorial de Kahlo. Después de la clase, los invitados pueden pasear por la exhibición durante 25 minutos.

La experiencia estará abierta hasta el 28 de mayo. Las entradas se pueden adquirir aquí.