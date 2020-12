Bank of America Chicago Marathon amplía su asociación con NBC 5, Telemundo Chicago

Los organizadores del Maratón de Chicago del Bank of America esta semana anunciaron un acuerdo de asociación de medios de varios años con NBC 5 y Telemundo Chicago para la cobertura del Maratón de Chicago y el Shamrock Shuffle del Bank of America hasta el 2023.

NBC 5 ha sido socio de medios del Bank of America Chicago Marathon durante los últimos 12 años, y Telemundo Chicago desde 2017.

"Estamos encantados de anunciar nuestra asociación continua con NBC 5 Chicago y Telemundo Chicago como sede oficial en inglés y español del Bank of America Chicago Marathon y Bank of America Shamrock Shuffle", dijo Carey Pinkowski, Bank of America Chicago Marathon y director ejecutivo de carrera de Bank of America Shamrock Shuffle.

“Los equipos de NBC 5 Chicago y Telemundo Chicago capturan el espíritu de nuestros eventos, desde las carreras de élite de clase mundial hasta inspiradoras historias de interés humano. A través de nuestra asociación, continuaremos brindando a los corredores y fanáticos de la ciudad y más allá acceso a contenido atractivo y en vivo que los conecta con todos los aspectos del viaje del maratón ".

Los organizadores de la carrera confirmaron el mes pasado que la planificación ara la carrera de 2021 ha comenzado, con la esperanza de volver a las calles después de que la pandemia de coronavirus obligó al icónico evento a volverse virtual este otoño.

Actualmente, el evento está programado para el 10 de octubre de 2021, según los organizadores de la carrera, quienes dijeron que "están trabajando en estrecha colaboración con la ciudad de Chicago en planes de fin de semana de carreras que se alinean con la guía de salud y seguridad pública de Chicago".

Como socios de medios oficiales del Bank of America Chicago Marathon, NBC 5 y Telemundo Chicago brindan programación previa al maratón, consejos de entrenamiento, perfiles de corredores y una amplia cobertura en vivo del día de la carrera en las plataformas lineales y digitales de las estaciones.

Las estaciones también brindan cobertura del Bank of America Shamrock Shuffle, el principal evento de carreras de primavera de Chicago, en sus aplicaciones móviles y plataformas digitales.

“NBC 5 Chicago y Telemundo Chicago están emocionados de seguir siendo la sede del Bank of America Chicago Marathon y el Bank of America Shamrock Shuffle”, agregó David Doebler, presidente / gerente general de NBC 5 Chicago y Telemundo Chicago. “Nuestro equipo se enorgullece de cubrir estas carreras épicas, pero el año que viene será muy especial. Esperamos mostrar la vitalidad de nuestras comunidades y contar las historias de resistencia detrás de nuestros atletas locales. Desde consejos para correr antes de la carrera hasta entrevistas en nuestras transmisiones de carreras en inglés y español, nuestros equipos de noticias se enorgullecen de mostrar la vitalidad de nuestra ciudad y las personas que hacen que estas carreras sean eventos deportivos de clase mundial ".

El Bank of America Chicago Marathon es miembro de Abbott World Marathon Majors y se transmite en vivo anualmente el segundo domingo de octubre de 7 a.m. a 11 a.m.

La cobertura del día de la carrera presenta la acción jugada por jugada de la carrera de la mano de analistas profesionales, así como actualizaciones del curso e historias inspiradoras de los presentadores y reporteros de NBC 5 y Telemundo Chicago integrados en varios vecindarios a lo largo del recorrido.

La cobertura del día de la carrera de NBC 5 Chicago y Telemundo Chicago también se transmitirá simultáneamente en NBCChicago.com, TelemundoChicago.com, la aplicación NBC 5 Chicago y la aplicación Telemundo Chicago. Además, ambas estaciones contarán con una cámara de línea de meta de transmisión en vivo en sus sitios web de 11 a.m. a 3 p.m. (hora local).