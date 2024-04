Policía baleado fue apoyo incondicional para la madre de su colega asesinado en 2023

La muerte del oficial de la policía de Chicago, Luis Huesca, impacta muy de cerca a la comunidad de Gage Park.

Una de las personas que mostró su pesar y tristeza por la muerte de Huesca fue la madre del oficial del CPD, Andrés Vásquez Lasso, quien el mes pasado cumplió un año de haber muerto también en el cumplimiento del deber en Gage Park.

“De verdad que es muy fuerte, se removió todo lo de mi hijo”, comentó entre llantos Rocío Lasso, madre del oficial asesinado Andrés Vásquez Lasso.

Para Rocío, la muerte de Luis Huesca es una doble perdida. “Yo todavía no voy a la corte, no me siento capaz, pero mi hija sí va y me dice: ‘mami allá estaba Luis, allá estaba Luis’, ahora ya no va a estar, ya no nos va a acompañar”, dijo.

En marzo de 2023, Huesca ofrecía palabras de condolencias a la familia de Vásquez-Lasso. Justo un año después el oficial de 30 años también sucumbió ante las heridas de bala que recibió.

Según la madre de Vásquez-Lasso, Huesca fue incondicional en el momento más doloroso de su vida.

“Él conmigo estuvo al 100%, parecía una hormiguita, Luis llevando comida, atendiendo, hacía una cosa, hacía otra”, recuerda.

Pero su solidaridad de madre, la trajo a compartir un poco de alivio con la familia Huesca.

“Tengo que ser más fuerte que ella y decirle que ella va a salir adelante”, dijo Rocío en referencia a la madre del oficial caído.

El párroco de la comunidad, también se acercó a ofrecer palabras de condolencias.

“Nosotros estamos muy tristes, la muerte de Luis especialmente por su mamá y por sus compañeros que han sufrido bastante en este año”, dijo el padre Matt Foyle.

Otros fieles, como Juan Salcedo, rezaron el Santo Rosario frente al homenaje de más de 50 velas que todavía están encendidas en la puerta de la casa de Huesca.

“No lo conocía pero nuestro párroco siempre nos ha dicho que somos comunidad, todos somos hermanos. Que pare la violencia y que su alma sea purificada”, dijo Salcedo.

Entre tanto, vecinos y residentes del área se mostraron preocupados por lo ocurrido

“Estoy nervioso, le dije a mis primos que no salgan de noche”, comentó Omar Quintana, residente de Gage Park.

“Está crítico porque son los que ayudan a cuidar a uno”, comentó Estela, residente de Gage Park.

Mientras tanto, se amparan en su fe. “Que Dios nos bendiga y sobretodo a los policías que son los que nos protegen”, agregó Salcedo.

De acuerdo con el padre de la parroquia, la madre de Huesca, Edith está acompañada de sus otros dos hijos.Ademán, en la iglesia han recibido a muchísimos vecinos que se han acercado a expresar sus condolencias a la familia.