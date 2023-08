Asistente del alcalde: la crisis migratoria podría empeorar a medida que se acerca la Convención Nacional Demócrata

Chicago podría experimentar un aumento cinco veces mayor en la llegada de migrantes, con hasta 10 autobuses al día, enviados aquí por gobernadores republicanos que intentan avergonzar y presionar a las ciudades santuario demócratas en preparación para la Convención Nacional Demócrata de 2024, dijo este lunes un alto asistente del alcalde de Chicago.

Cristina Pacione-Zayas, subjefa de gabinete del alcalde Brandon Johnson, predijo que la crisis creciente que ha visto a más de 13,000 migrantes llegar a la ciudad en el último año se intensificará a medida que se acerque la convención de Chicago en agosto del próximo año.

Solo en la última semana, el número de nuevos llegados durmiendo en los pisos de las estaciones de policía de Chicago ha aumentado un 6%, alcanzando los 1,100, a pesar de que Johnson ha hecho una prioridad "descomprimir" las estaciones de policía. Otros 170 nuevos llegados tomaron residencia en el Aeropuerto Internacional O'Hare.

Hay $150 millones en financiamiento para migrantes que "el gobierno federal no ha asignado", y el ayuntamiento está "tratando de argumentar que deberíamos recibir una gran parte de esos fondos porque no hemos cerrado nuestras puertas, y estamos haciendo previsiones para el próximo año con la Convención Nacional Demócrata", dijo Pacione-Zayas.

"Tenemos que planificar el aumento. Van a hacer todo lo posible porque esto es todo político, y quieren argumentar que las ciudades lideradas por demócratas no son capaces de cumplir con los valores que tenemos. ... de la misma manera cómo funciona en las campañas. Eso es lo único que motiva esto", dijo la subjefa de gabinete.

"Ya estamos recibiendo dos autobuses al día. ... Nueva York ha estado recibiendo 10 autobuses" al día, agregó. "No me sorprendería" si Chicago también comenzara a recibir 10 al día.

"Quieren agotar nuestros recursos. Quieren básicamente echar a perder nuestra operación. Luego pueden argumentar que los estados liderados por demócratas no son aptos. Que son incompetentes. Dibuja el contraste. Entonces, parecen salir airosos de una manera en que son justos y siempre han dicho: 'Esta labor es imposible y no debemos hacerlo'".

Con 15 refugios que albergan a 6,360 nuevos llegados, Chicago ya gasta más de $20 millones al mes en alojar, alimentar, vestir y cuidar a los migrantes. Los $51 millones en financiamiento de emergencia aprobados por un ayuntamiento dividido el 31 de mayo solo cubrieron la ciudad hasta el 30 de junio.

Si la predicción de Pacione-Zayas es remotamente correcta, es probable que Johnson se vea obligado a buscar otra asignación suplementaria para pasar el año 2023 y obtener aún más financiamiento para migrantes en el presupuesto de 2024, que tiene previsto presentar al ayuntamiento el 11 de octubre.

Pero primero, la ciudad está tratando de utilizar el financiamiento estatal que "debe gastarse a fin de mes" porque se asignó en el año fiscal que terminó el 30 de junio, junto con el financiamiento federal que tiene condiciones con "solo ciertas cosas que se pueden cargar en ellos", dijo.

Se espera que la próxima semana llegue una solicitud de propuestas de proveedores basados en la comunidad con el objetivo de reducir lo que Pacione-Zayas llamó costos de personal "exorbitantes".

Algunos residentes del área de Streeterville han denunciado aumento de prostitución, venta de narcóticos y peleas en zonas cercanas al albergue de migrantes en un hotel de la ciudad.

"La suposición es que no tendremos que pagar extra por nuestras organizaciones comunitarias locales y agencias de servicios sociales. Sin embargo, predigo que tendremos que tener cierto nivel de este personal contractual de la empresa actual o tal vez de otra, porque es un ciclo de personal las 24 horas. Y sé, viniendo del mundo sin fines de lucro, que es poco probable que obtengas personal para el segundo y tercer turno. Es posible que necesitemos complementar con algo de este personal contractual que está acostumbrado a este tipo de ciclos", dijo.

El concejal Ray Lopez, del Distrito 15, ofreció la casa de campo de Gage Park, que ahora se utiliza para albergar a 302 migrantes.

Lopez dijo que cree que Johnson se verá obligado a buscar una asignación suplementaria de hasta $160 millones solo para cubrir el costo de la crisis de migrantes hasta el 31 de diciembre, y buscar $300 millones más para el próximo año.

"Me colegas dijeron cuando se pidieron los $51 millones que votarían por eso ahora, pero no lo volverán a votar, lo que me hace creer que la única herramienta de la administración ahora será esperar hasta que comience el proceso presupuestario y o incluirlo como enmienda al presupuesto de 2023 retroactivamente o incluirlo de alguna manera en la ordenanza de gestión para forzar a los concejales a decir 'sí'", dijo López.

Los $51 millones en financiamiento de emergencia aprobados el 31 de mayo provinieron del acuerdo sobre los opioides.

El estado de Illinois asumirá los gastos fúnebres de una niña de 3 años quien murió tras abordar un autobús con migrantes que buscaban asilo en Chicago.

En el futuro, López dijo que cree que el "excedente estructural incorporado en el presupuesto" a través de aproximadamente 4,000 puestos vacantes que nunca se llenan será "redirigido" hacia el cuidado y alimentación de los migrantes.

"El alcalde Johnson debe dar un paso adelante, dejar de preocuparse por su futuro político y centrarse en el presente de la ciudad, que es el hecho de que ahora tenemos más de 13,000 individuos con apoyo limitado que están agotando nuestras arcas y amenazando su agenda, porque cada dólar disponible se está redirigiendo hacia ellos cuando podría destinarse a los servicios que prometió brindar a la ciudad de Chicago", dijo López.

La semana pasada, la ciudad autorizó un contrato de $500,000 con Maxim Healthcare Staffing Services para personal temporal en sus 15 refugios para migrantes.

–Información del Chicago Sun-Times