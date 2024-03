Familia apuñalada en Rockford elogia a su hijo y su perro por salvarles la vida

ROCKFORD– Una madre que resultó herida en un apuñalamiento en Rockford, Illinois el miércoles dijo que, si no fuera por su hijo, quien también fue atacado, ella y su hija podrían no haber sobrevivido después de que el atacante ingresó a su casa.

Darlene Weber y sus hijos, Jacob Vollman, de 21 años, y Cathy Gilfillan, de 23, describieron la agresión. Christian Soto está acusado de provocar un ataque el miércoles por la tarde, que finalmente mató a cuatro personas e hirió a otras siete, incluidos Weber y sus hijos.

"Quiero decir, este es mi caballero de brillante armadura, y es mi hijo. Fue como si Dios me lo enviara y me enviara un regalo en un paquete pequeño y fui bendecida con eso", dijo Weber, de 46 años, en una entrevista el jueves.

"Ni siquiera estoy bromeando. Si no fuera por él, no creo que estaría aquí hablando contigo en este momento", dijo sobre su hijo. "Realmente no. Fue aterrador".

Soto fue arrestado bajo cargos de asesinato, intento de asesinato y allanamiento de morada.

El fiscal estatal del condado de Winnebago, J. Hanley, dijo que Soto admitió cometer los crímenes y dijo que había consumido marihuana que creía que estaba "mezclada con un narcótico desconocido" antes de los ataques en múltiples lugares en Rockford y un área del condado de Winnebago poco después de la 1 p.m. del miércoles, dijeron las autoridades.

El ataque

Weber dijo que ella y sus dos hijos, todos con lesiones visibles, estaban en casa el miércoles por la tarde cuando sacó a su pitbull, Brandy, por la puerta trasera y escuchó a un hombre decirle "hola" antes de apuñalarla en la cara.

Mientras gateaba por la casa gritando a Vollman que la ayudara, Brandy saltó y mordió al hombre, dándole tiempo suficiente para escapar.

"Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos", dijo Weber. “Al recordarlo, fue casi como si literalmente hubiera intentado matarme”.

Dijo que Vollman luego se acercó al hombre mientras ella buscaba su teléfono y llamaba al 911.

Vollman dijo que fue a buscar a su madre, que estaba gritando pidiendo ayuda, "y simplemente gire la cabeza y él está parado justo ahí. Y literalmente me mira y dice: 'Ven aquí', y comienza a atacarme". "Luego me golpea un par de veces". Añadió que luchó contra el hombre "de frente".

Dijo que lo golpearon con un anillo de metal alrededor de la parte inferior del cuchillo, pero que no lo apuñalaron con la cuchilla.

Después de un par de minutos de pelear con Vollman, el atacante centró su atención en Gilfillan, quien acababa de despertarse a la 1 p.m. a gritos de "ayuda, ayuda" y "lárgate de mi casa, no deberías estar aquí", dijo.

Ella dijo que corrió escaleras arriba, donde encontró a su hermano "boxeando" con el hombre. Al principio pensó que podría haber sido uno de los amigos de su hermano; Luego, dijo, el hombre se volvió hacia ella, se lanzó hacia ella y "me marcó uno" antes de que ella cayera en posición fetal.

Ella dijo que él estaba a punto de golpearla nuevamente cuando su hermano comenzó a "caminar sobre él" con una botella de jarabe.

Gilfillan dijo que el atacante luego "salió" por la puerta trasera, momento en el que llegó la policía.

"Si no fuera por él", dijo, refiriéndose a Vollman, "mamá y yo no estaríamos aquí".

'El diablo encarnado'

Vollman dijo que el atacante "tenía la sonrisa más grande del mundo en su rostro" cuando se le acercó en la casa, y Gilfillan dijo que sus ojos parecían totalmente negros.

"No tenía ojos marrones. Tenía pupilas rectas, como si estuviera drogado o algo así", dijo Gilfillan.

Weber dijo: "Parecía la encarnación del diablo".

Los tres sobrevivientes dijeron que el hombre estaba cubierto de sangre cuando llegó a su casa, incluidas las manos, el suéter y los pantalones.

"Es como una película de terror", dijo Weber.

La familia, que recién se mudó al vecindario en octubre, dijo que ya no se sienten seguros allí. Pero Weber dijo que "no va a permitir que alguien así me asuste de… tener una vida tranquila con mi familia".

Weber dijo que "se derrumbó" después del ataque, porque "me sentí un poco culpable de que éramos sobrevivientes y… había personas inocentes que fueron separadas de sus familias".

El alboroto también cobró la vida del amigo de Soto, Jacob Schupbach, de 23 años; la madre de su amigo, Ramona Schupbach, de 63 años; un cartero haciendo su trabajo, Jay Larson; y Jenna Newcomb, de 15 años, quien murió salvando a su hermana.

Soto le dijo a la policía que fue a la casa de Jacob Schupbach el miércoles por la tarde a fumar marihuana y que cree que estaba mezclada, lo que le provocó volverse paranoico, dijo a los periodistas Hanley, el fiscal del estado.

Soto "dijo que sacó un cuchillo de la cocina de la casa de Jacob y procedió a apuñalar a Jacob y Ramona hasta matarlos", dijo Hanley.

Weber dijo: "Ni siquiera puedo entender lo que pasó ayer. Es muy difícil simplemente sentarse aquí y hablar de ello o incluso reproducirlo. Simplemente no puedo entender esa imagen de él parado allí y diciendo ' Hola a mí y luego el alcance. Sólo puedo imaginar lo que todos los demás pasaron".

Maggie Vespa informó desde Rockford y Rebecca Cohen informó desde Nueva York

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Maggie Vespa y Rebecca Cohen para NBC News. Para más de NBC News, entra aquí.