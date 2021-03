Alcaldesa Lightfoot: el verano de 2021 podría parecerse ‘más a lo que experimentamos normalmente’

Mientras los habitantes de Chicago se preparan para la posibilidad de que vuelvan los eventos importantes en los próximos meses, la alcaldesa Lori Lightfoot dijo que la ciudad podría volver a la normalidad en el verano de 2021.

"Sigo siendo muy optimista sobre las actividades y reuniones en este verano", dijo Lightfoot durante una conferencia de prensa el miércoles. "Pero tendré más información en un futuro".

Lightfoot describió a los funcionarios como "cautelosamente optimistas" sobre el regreso de eventos de verano como Taste of Chicago, pero dijo que no va a predecir si van a realizarse eventos específicos. También sugirió que la gente podría optar por no participar si se realizaran eventos este verano.

Aproximadamente un año desde que llegó el coronavirus a Chicago, Lightfoot dijo que los residentes podrían ver un regreso a la normalidad a medida que los funcionarios conozcan más información sobre la nuevas cepas de coronavirus.

La semana pasada, funcionarios municipales indicaron que si bien no hay nada seguro, han pedido a varios departamentos que se preparen para la posibilidad de que regresen los eventos de verano.

El verano pasado, eventos como Lollapalooza y Taste of Chicago fueron cancelados y durante el último año las salas de conciertos y los cines han permanecido cerrados o forzados a operar a una capacidad limitada.