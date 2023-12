Acusan al alcalde de incumplir las leyes por albergar a migrantes en edificios industriales

Crece la preocupación por parte de la asociación de restaurantes de Fulton Market debido a la estadía de inmigrantes en dos edificios industriales.

La asociación de restaurantes de Chicago acusa al alcalde de romper la leyes por albergar inmigrantes en edificios que no están adecuados para vivir.

Hace un llamado para que se investigue al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, debido a que según la entidad está incumpliendo una ley de zonificación en el área debido a la ubicación de inmigrantes en edificios comerciales.

“Hacemos un llamado al inspector general de Chicago, Debro Whispor

que investigue inmediatamente como el alcalde está rompiendo las reglas y recomiende un castigo para el alcalde al consejo de la ciudad, además que ordene que todos los migrantes que están en estos dos edificios que sean reubicados inmediatamente en otros lugares”, dijo Roger Romanelli, director ejecutivo la asociación de restaurante Fulton Market.

Desde octubre, aproximadamente 2 mil inmigrantes fueron ubicados en dos edificios. Uno ubicado en las cuadra 344 al norte de la Odgen y otro en la cuadra 1640 al oeste de la calle Walnut, áreas, que según la asociación de restaurante de Fulton Market no está establecida como área residencial.

“No hay un lugar para que los niños jueguen. No supermercados que puedan caminar , no parques infantiles, no guarderías”, dijo Romanelli.

En los edificios están albergados tanto familias con hijos como personas solteras que antiguamente estaban durmiendo en distritos de la policía.

“Al menos uno esta resguardado del frío, y es mejor estar ahí que dormir en la calle porque tengo dos niñas”, dijo María Alejandra, migrante venezolana.

“Aquí yo no puedo decir que el refugio es malo, estoy agradecida, porque están pendiente de uno, que si el alimento y así uno no duerme en un colchón, uno no duerme afuera. En el distrito nos bañamos de una manera improvisada”, dijo María Hernández, migrante venezolana.

Telemundo Chicago se comunicó con la ciudad de Chicago para conocer una respuesta sobre esta acusación, pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta.