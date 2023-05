¿A qué hora comienza la coronación? Horario de la coronación del rey Carlos III y más

La coronación del rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila, tendrá lugar junto con una serie de eventos el sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster en Londres.

Se espera que su coronación, la primera que se ve en el Reino Unido en 70 años, atraiga a grandes multitudes de fanáticos reales para el evento en sí, junto con otros desfiles, fiestas callejeras y más.

Charles tendrá a su lado a varios miembros de su familia para la coronación, incluidos su hijo, el príncipe William, y su esposa, Kate Middleton, cuyo hijo mayor, el príncipe George, de 9 años, participará en la ceremonia como paje de honor.

El príncipe Harry también estará presente, aunque su esposa Meghan Markle se quedará en California.

Cuando terminen los eventos oficiales, la realeza disfrutará de un concierto el 7 de mayo con actuaciones de Lionel Richie, Katy Perry, Take That y Andrea Bocelli.

Aquí hay más información sobre cuándo se lleva a cabo la Coronación y más.

¿A qué hora es la coronación del rey Carlos III?

La Cabalgata del Rey, donde Carlos y Camila comenzaran su ruta a la Abadía de Westminster en un autocar estatal del Jubileo de Diamante tirado por caballos, comenzará a las 10:20 a.m. hora local, o 4:20 a.m. CT, según el gobierno del Reino Unido.

El servicio de coronación real comienza a las 11 a.m. o 5 a.m. CT. La cobertura de la coronación se transmitirá por NBC 5 a partir de las 4 a.m. CT.

La entrada a la ceremonia es solo por invitación y estará limitada a unos 2.000 familiares, amigos, jefes de estado y personalidades.

¿Cuál es el calendario de coronación del rey Carlos III?

Después de los servicios de coronación, que el gobierno del Reino Unido estima que terminarán alrededor de la 1 p.m. hora local, o 7 a.m. CT. En ese momento, el rey y la reina se embarcarán en la "procesión de la coronación", que los llevará desde la Abadía hasta el Palacio de Buckingham.

En Buckingham, Charles y Camilla, así como otros miembros de la familia real, saludarán a la multitud desde el icónico balcón del palacio.

Pero las celebraciones no acaban ahí.

Lionel Richie, Katy Perry, Take That y Andrea Bocelli subirán al escenario el 7 de mayo en el Castillo de Windsor para presentaciones musicales.

Los eventos culminan en un día festivo el lunes 8 de mayo.