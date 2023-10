Chicago: manifestantes marchan por el Loop y se celebran servicios religiosos en reacción a la guerra

Imad Qendah dijo que está pegado al televisor todos los días, esperando no ver a sus seres queridos en Gaza entre los fallecidos en las noticias.

Indicó que esa es la única forma en que sabrá si les sucedió algo, porque no ha podido comunicarse con su familia desde que estalló la guerra entre Hamás e Israel.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"Dos de mis hijos están allí, no puedo regresar. No tienen agua, no tienen nada", dijo Qendah, de 38 años. "No puedo hablar con mi hijo, mi hija, mi esposa, mi papá, mi mamá. No hay internet, sus teléfonos están apagados, todo está apagado. Si mueren, lo sabré viéndolo en las noticias".

Qendah y dos de sus hijos, vestidos con los colores de la bandera palestina, se unieron a miles de personas este miércoles en una concentración y marcha en el Loop en apoyo al pueblo palestino.

Los manifestantes pidieron al gobierno de los Estados Unidos que intervenga y ponga fin a la matanza, mientras que algunos también sostenían carteles con retórica antiisraelí. La marcha fue organizada por la Coalición de Chicago por la Justicia en Palestina en colaboración con varias otras organizaciones.

"Me siento mal, no solo por mis hijos, por mi familia, por mi país, por todo", dijo Qendah.

Hamás irrumpió en la zona fronteriza el sábado y masacró a cientos de israelíes en sus hogares, en las calles y en un festival de música al aire libre.

El grupo militante, que ha sido designado como una organización terrorista por varios países, incluyendo los Estados Unidos, afirmó que lanzó su ataque debido a que el sufrimiento en Gaza se había vuelto insoportable bajo la ocupación militar israelí interminable y el aumento de asentamientos en Cisjordania, junto con un bloqueo de 16 años en la región costera.

Hamás ganó las elecciones parlamentarias de 2006 y en 2007 tomó el control de la Franja de Gaza de la Autoridad Palestina reconocida internacionalmente en un acto de violencia. La Autoridad Palestina, dominada por el movimiento rival Fatah, administra áreas semiautónomas en Cisjordania ocupada por Israel.

El ejército israelí reportó que más de 1,200 personas, incluyendo 189 soldados, han muerto en Israel, una cifra impactante no vista desde la guerra de 1973 con Egipto y Siria que duró semanas. En Gaza, según las autoridades locales, han muerto 1,100 personas. Varios palestinos han muerto en Cisjordania en enfrentamientos con las fuerzas israelíes.

Abdallah Alaa solía vivir en Cisjordania, y su madre y hermana todavía están en Ramala. Dijo que tiene miedo por sus vidas y se comunica con ellas a diario.

La Coalición en Chicago por la Justicia en Palestina lideró la concentración en la avenida Michigan a favor del pueblo en medio de la guerra entre Israel y Hamas.

"Escuchan bombas y misiles todo el día sobre la casa. Y de hecho, un misil cayó a unos cinco kilómetros de distancia de ellos. Es realmente aterrador", dijo Alaa, agregando que actualmente es imposible para su familia ponerse a salvo. "No pueden llegar al aeropuerto ni pasar ningún control ni nada. Es muy, muy peligroso allí".

El gobierno de Estados Unidos está en conversaciones para permitir un paso seguro fuera de Gaza para los civiles, dijo el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, el miércoles. La agencia de refugiados palestinos de las Naciones Unidas dice que 250,000 personas han sido desplazadas en Gaza.

La protesta fue en su mayoría pacífica, excepto por un incidente en el que los ánimos se caldearon. Mientras los manifestantes marchaban por el Loop, alguien en la acera intentó arrebatar una bandera palestina a un manifestante y luego huyó hacia un edificio.

Un grupo de manifestantes persiguió al hombre, pero no pudieron entrar al edificio. La situación no escaló más allá. Un pequeño grupo de manifestantes quemó una bandera israelí lejos de la marcha principal.

Después de la protesta, se llevarán a cabo servicios religiosos en Chicago y sus alrededores para lamentar las vidas perdidas tanto de israelíes como de palestinos.

Hablando en un evento de solidaridad con Israel en Glencoe el martes, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, prometió su apoyo, así como el del estado, a medida que continúen los ataques de Hamás.

"Cada paso del camino, deberían saber, y el pueblo de Israel debería saberlo, que Estados Unidos e Illinois están inequívocamente con ellos en su lucha para poner fin a los continuos ataques de Hamás", dijo.

Durante su discurso, Pritzker hizo distinciones entre Hamás y los civiles palestinos que viven en Gaza.

Cientos de judíos llegaron hasta la Sinagoga North Shore Congregation Israel en Glencoe para expresar su dolor y solidaridad con los israelíes tras ser atacados por el grupo Hamás.

En Alsip, cientos de personas se reunieron en la Iglesia Lighthouse Church of All Nations para lamentar la pérdida de israelíes asesinados y de los que fueron tomados como rehenes por militantes de Hamás.

Esto incluye a una madre e hija de Evanston, que se cree están entre los rehenes.

"Quiero que sepan que estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para traerlos de vuelta", dijo la pariente Saray Cohen. "No los olvidamos. Estamos muy preocupados por ellos. Los amamos y queremos abrazarlos y que regresen a casa".

Se espera que otro grupo se reúna el jueves para recitar públicamente el Kaddish de luto, una oración judía, tanto por los israelíes como por los palestinos muertos en la guerra.

El evento está programado para las 5:15 p.m. el jueves en el Jardín del Sida cerca del Belmont Harbor de Chicago. El grupo dice que cantarán oraciones por la paz y condenarán las políticas de apartheid que dicen llevaron a este momento.

—Con información de NBC Chicago