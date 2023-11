Aprueban referéndum para reducir la falta de vivienda a través de un impuesto a las ventas de propiedades de lujo

Ahora depende de los votantes de Chicago decidir si autorizan al Concilio Municipal a aumentar el impuesto de transferencia de bienes raíces en las ventas de propiedades de lujo para hacer frente al creciente problema de la falta de vivienda.

El referéndum vinculante conocido como "Bring Chicago Home" aparecerá en la boleta electoral de marzo, gracias a la votación del concilio de 32 a 17 el martes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El concejal Ray López (15°), que votó en contra, argumentó que el concilio no tiene por qué pedir a aquellos involucrados en transacciones de propiedades de lujo que aporten más dinero cuando cientos de millones de dólares que Chicago ya ha recibido para alojar y atender a las personas sin hogar no se han utilizado.

"Antes de pedir más, tenemos que mostrar a Chicago que sabemos cómo gastar lo que tenemos. Estamos pidiendo más cuando no sabemos cómo usar lo que ya tenemos", dijo López.

"Cientos de millones de dólares nunca se han utilizado. Sin embargo, queremos más... El problema no es el dinero. El problema es la ejecución. La ejecución recae en el jefe ejecutivo, que sería usted", le dijo López al alcalde Brandon Johnson.

La concejala del norte, Maria Hadden (49°), intentó desmentir la afirmación de que el municipio no está gastando todos los fondos disponibles actualmente.

"Siento que al menos el 25% de este cuerpo ha estado muy activo en asegurarse de que gastemos ese dinero. Hemos estado haciendo que la gente trabaje muy duro... Hemos hecho que cada departamento de esta ciudad trabaje horas extra para resolver los problemas de esta ciudad. Y sentarse en este cuerpo y hablar de que no estamos haciendo nada es un insulto a cada servidor de la ciudad que está haciendo su trabajo", señaló.

La aprobación del martes, un año después de que los aliados de la entonces alcaldesa Lori Lightfoot frustraran una votación similar en el Concilio Municipal, es una gran victoria política para Johnson.

Esto prepara el escenario para una disputa política de alto riesgo y alto costo que enfrentará a la coalición progresista de Johnson, que incluye defensores de las personas sin hogar, contra la comunidad empresarial en general y la industria inmobiliaria en particular.

Durante una conferencia de prensa después de la reunión del martes, Johnson mostró cierta firmeza cuando le preguntaron cuán seguro estaba de que el referéndum vinculante sería aprobado.

"Todos están de acuerdo en que el 70% de las personas sin hogar son afroamericanas... Las personas que me eligieron me dieron la confianza para llevar a cabo una agenda a la que sabían que estaba comprometido. No es como si simplemente se lo hubiera lanzado. Cuando me postulé, dije que esto es lo que íbamos a hacer", dijo Johnson.

"Los residentes de Chicago tuvieron la oportunidad de votar por alguien que no apoyaba esta iniciativa. Así que si me preguntas por mi confianza, mi confianza es tan sólida como las personas que me enviaron a hacer el trabajo".

Johnson dijo que el movimiento progresista detrás de Bring Chicago Home es "más grande que un cargo".

Otro día caótico en el Concilio Municipal de Chicago tras no llegarse a una votación sobre si debería incluirse una consulta pública en marzo para que los votantes decidan si la ciudad continuaría o no como santuario para los migrantes. También hubo un intento de censurar al concejal Ramírez-Rosa por sus acciones, pero tampoco se logró.

"Vamos a tocar puertas. Vamos a hablar con la gente. Vamos a celebrar reuniones comunitarias. Y vamos a contar la historia de que uno de cada cuatro niños afroamericanos experimenta la falta de vivienda, eso no está bien... Vamos a corregir esta injusticia", dijo el alcalde.

La Cámara de Comercio de Chicagoland y la Asociación de Propietarios y Gerentes de Edificios, un grupo que incluye a los propietarios de grandes edificios de oficinas, planean una campaña de alto costo para derrotar el referéndum vinculante en las urnas después de no lograrlo en el concilio.

El director ejecutivo de BOMA, Farzin Parang, ha advertido que el aumento del impuesto de transferencia tendría un impacto devastador en los edificios de oficinas que quizás nunca se recuperen por completo de la pandemia, que redujo sus valoraciones en un 40% a un 80%.

Al igual que Johnson, Lightfoot también prometió en su momento aumentar el impuesto de transferencia y utilizar el dinero para combatir la falta de vivienda. Pero rompió esa promesa, alienando a los votantes progresistas que la llevaron al cargo.

Johnson no iba a cometer ese error, pero también quería construir puentes con la comunidad empresarial y mejorar su imagen como un "colaborador" dispuesto a comprometerse en detalles de políticas sin comprometer sus "valores" progresistas.

Para apaciguar a los negocios y minimizar la oposición en el concilio, Johnson aceptó un enfoque de tres niveles en lugar de la tasa plana actual del 0.75%. La tasa en las ventas de menos de $1 millón se reduciría al 0.60%. Las ventas de $1 millón o más, pero menos de $1.5 millones, pagarán un impuesto del 2%, más de 2.5 veces lo que pagan ahora. Y las ventas de $1.5 millones o más pagarán un 3%.

El concejal David Moore (17°) apoyó el referéndum vinculante, pero no estuvo de acuerdo con las concesiones que Johnson hizo.

"Aún no estoy contento de que hayamos reducido esto y lo hayamos incluido en la ordenanza", dijo Moore, refiriéndose a la disminución de los ingresos desde una proyección inicial de $160 millones.

"Si nuestro enfoque es obtener dinero para las personas sin hogar, no deberíamos estar disminuyendo nada".