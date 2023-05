Líderes de South Shore afirman que quedaron fuera del plan de Chicago para convertir preparatoria en un refugio para migrantes

CHICAGO - Los líderes comunitarios en South Shore dicen que no sabían nada sobre los planes para convertir una prepartoria cerrada en un refugio para familias que buscan asilo mientras Chicago experimenta un aumento en la llegada de migrantes.

La oficina de la alcaldesa Lori Lightfoot está organizando una reunión comunitaria para las 6 p.m. el jueves en la antigua preparatoria South Shore en 7627 S. Constance Ave., según una invitación en línea. La oficina de Lightfoot el martes no confirmó los detalles del plan.

“Se programó una reunión comunitaria para el jueves, 4 de mayo para informar a los residentes sobre el uso de la antigua escuela secundaria South Shore High School como lugar de descanso temporal. Continuaremos colaborando con organizaciones comunitarias y líderes locales y comunitarios para apoyar a los necesitados”, según un comunicado emitido el martes por la tarde por la alcaldía.

En un comunicado, la concejal Michelle Harris, cuyo Distrito 8 incluye el sitio de la escuela, dijo que no apoya el alojamiento de familias inmigrantes recién llegadas en la escuela cerrada porque tiene preguntas e inquietudes sobre la financiación, la seguridad y la "humanidad" del plan. Harris dijo que planea presionar por soluciones alternativas.

“Recientemente, la oficina del alcalde me notificó que el antiguo edificio de la escuela secundaria South Shore High School albergará a familias migrantes. Los sitios de vivienda están operando en cada parte de la ciudad, y este sitio es una de las últimas instalaciones disponibles para albergar a las familias migrantes”, indicó Harris en el comunicado.

La oficina de Lightfoot fue criticada por los residentes de Woodlawn a principios de este año cuando una escuela cerrada se convirtió en un refugio para inmigrantes. Y ahora los residentes del vecindario de South Shore están expresando frustraciones similares.

Dianne Hodges, de South Merrill Community Garden, dijo que ella estaba entre más de una docena de líderes comunitarios de South Shore que no estaban informados sobre el plan. Ella comentó que los funcionarios de la ciudad necesitan comunicarse mejor con los residentes.

“Estoy molesta por el hecho de que se hacen tantos tratos debajo de la mesa y detrás de la puerta”, dijo Hodges. “Y sienten que pueden darnos una reunión, nos iremos y podrán hacer lo que quieran. Eso tiene que parar”.

Tonya Trice, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de South Shore, expresó que cree que el vecindario se está utilizando como un "vertedero", cuando los residentes han tratado de ser intencionales en las decisiones de planificación.

“¿Es el mejor uso del edificio y es la solución adecuada para los solicitantes de asilo?”, Trice preguntó. “Y eso es lo que me preocupa, porque ¿estas decisiones se toman al azar?”.

Durante años, los residentes de South Shore han presionado para tener voz en el uso de la propiedad que fue arrendada al Departamento de Policía de Chicago y al Departamento de Bomberos de Chicago. En un momento, los residentes pensaron que se había llegado a un acuerdo para que el espacio eventualmente se usara con fines educativos, culturales y comunitarios, dijo LaShawn Brown, de South Shore Works.

“Cada vez que cambiamos de administración, parece que lo que se habló con la comunidad, los arreglos que se hicieron con la comunidad se quedan en el camino”, dijo Brown.

Craig Carrington, quien es parte de un grupo de exalumnos de South Shore High School, dijo que no ha tenido acceso a la propiedad cuando organiza eventos para que se reúnan exalumnos.

La posibilidad del refugio surge cuando los residentes están presionando por un acuerdo de beneficios comunitarios para evitar el desplazamiento como resultado del cercano Centro Presidencial Obama.

Dixon Romeo, director ejecutivo de Not Me We, dijo que la demanda de viviendas para inmigrantes muestra la mayor necesidad de viviendas asequibles en Chicago que podrían haberse utilizado para albergar a los recién llegados y otros residentes sin vivienda.

“No podemos permitir que la mala planificación del alcalde enfrente a los negros con los morenos”, dijo Romeo. “Nuestro objetivo común es la fuente de por qué tenemos problemas en nuestras comunidades”.

Block Club Chicago informó por primera vez sobre los planes para el refugio de South Shore.

La reunión se realizará aproximadamente una semana después de que los funcionarios en una reunión del comité del Concejo Municipal dijeran que la ciudad no tenía dinero, espacio ni tiempo para manejar la afluencia de solicitantes de asilo que llegó a Chicago desde agosto.

Un aumento reciente en el número de inmigrantes ha resultado en que muchos pasen varias noches en el piso de las estaciones de policía mientras esperan camas en los refugios.