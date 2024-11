Vehículo buscado en un homicidio en Chicago se estrella en la I-55 tras persecución policial: ISP

Se reportó de una gran presencia policial en la Interestatal 55 después de que la policía indicara que un vehículo buscado en conexión con un homicidio en Chicago huyó de los oficiales que intentaban detenerlo en la autopista.

Las autoridades dijeron que los oficiales de la Policía Estatal de Illinois intentaron "iniciar una parada de tráfico" justo antes de las 11:30 a.m. del viernes, pero el vehículo huyó de esos oficiales antes de detenerse en un choque en los carriles en dirección sur de la autopista cerca de Bluff Road en el condado de Grundy.

Dos ocupantes dentro del vehículo fueron detenidos, dijo la policía.

"No hay amenaza para la comunidad", aseguró la policía estatal en un comunicado. "No se reportaron heridos. Esta es una investigación activa y no hay más información".

Se informó de cierres en la carretera tras el accidente mientras continúa la investigación policial. Los informes indicaron que los cierres continuaban hasta la 1:30 p. m.

