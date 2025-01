Gobierno de Trump relaja restricciones a operativos de Inmigración en lugares “sensibles”

WASHINGTON - El Gobierno del presidente Donald Trump dio vía libre este martes a los operativos de Inmigración en lugares previamente considerados "protegidos" como escuelas, iglesias y hospitales.

La medida que originalmente impedía a los agentes realizar arrestos en lugares sensibles comenzó en 2011 y continuó bajo los gobiernos de Trump y Biden.

“La secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, emitió dos directivas esenciales para poner fin a la invasión de la frontera sur de Estados Unidos y empoderar a las fuerzas del orden para proteger a los estadounidenses”, dijeron desde DHS tras la asunción de Donald Trump como presidente.

“La primera directiva anula las directrices del gobierno de Biden para las acciones de cumplimiento de la ley del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que frustran la aplicación de la ley en o cerca de las llamadas áreas "sensibles”.

“La segunda directiva pone fin al amplio abuso de la libertad condicional humanitaria y devuelve el programa a un sistema de caso por caso. El ICE y la CBP eliminarán gradualmente cualquier programa de libertad condicional que no se ajuste a la ley”, según el comunicado de DHS.

“Esta acción empodera a los valientes hombres y mujeres de la CBP y el ICE para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a los extranjeros criminales, incluidos asesinos y violadores, que han ingresado ilegalmente a nuestro país".

"Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. El gobierno de Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que utilicen el sentido común", finaliza el comunicado de DHS.

Por su parte, el zar de la frontera Tom Homan confirmó que está asignando a más oficiales para los operativos de deportaciones y reafirmó que estarán haciendo cumplir la ley. Sin embargo, no proporcionó información específica sobre cuántos oficiales ni cómo harán cumplir la ley.

Los operativos tienen a Chicago como uno de los primeros objetivos. Según el gobernador de Illinois, JB Pritzker, serían alrededor de 2,000 personas las que podrían ser afectadas en Chicago.

Estos operativos estarían dirigidos a aproximadamente 700,000 indocumentados con órdenes de deportación. Los operativos están planificadas en ciudades como Nueva York, Miami y Chicago, y podrían involucrar a cientos de agentes de ICE.

Al ser Illinois un estado santuario el gobernador JB Pritzker dijo qué podría pasar con aquellos agentes de la ley que cooperen con ICE: “Será mejor que no infrinjan la ley. Estos oficiales de la ley no deberían de violar la ley, nosotros los perseguiremos, el fiscal general lo hará, tenemos la capacidad de asegurarnos de que esas personas sean castigadas si infringen la ley, pero no esperamos, eso creo, que van a respetar la ley”.

Pritzker también dijo que quiere que se haga cumplir la ley con respecto a los criminales, pero considera que las personas trabajadoras que están cumpliendo la ley no deberían de ser arrestadas solo por su situación migratoria.

Cabe mencionar que Chicago es una ciudad santuario y tiene reglas para que sus agencias no cooperen con ICE.