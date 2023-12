Menor hispano que murió en planta avícola trabajó usando la identidad de alguien de 32 años

Un empleado de 16 años que murió después de ser tragado por una máquina en una planta avícola de Mississippi consiguió el trabajo utilizando la identidad de un hombre de 32 años, una nueva revelación que resalta la facilidad con la que los niños inmigrantes encuentran trabajo en una industria peligrosa y los desafíos que enfrentan las empresas al tratar de evaluar sus verdaderas edades.

Duvan Pérez, quien fue contratado para limpiar en Mar-Jac Poultry en Hattiesburg, que suministra pollo a cadenas como Chick-fil-A, murió el 14 de julio. A las pocas horas de su muerte, un sitio local de noticias en Facebook planteó dudas sobre su verdadera edad, y pronto se determinó que tendría 16 años.

Es ilegal que menores trabajen en mataderos, los cuales la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) considera uno de los lugares de trabajo más peligrosos del país.

Según el Departamento de Trabajo, la cantidad de niños que trabajan ilegalmente se ha disparado en todas las industrias, casi duplicándose desde 2019. Según la agencia, se están llevando a cabo más de 800 investigaciones sobre trabajo infantil en 47 estados en todas las industrias.

NBC News está culminando una investigación de un año sobre el trabajo infantil en Estados Unidos con un nuevo documental llamado “Slaughterhouse Children”, basado en reportajes en dos países y seis estados, docenas de entrevistas y la revisión de miles de páginas de registros públicos, informes de accidentes y documentos corporativos internos.

Durante la investigación para el documental, Mar-Jac confirmó a NBC News que Pérez había usado la identidad de un hombre de unos 30 años.

Cuando se le mostró una fotografía del joven de 16 años, el abogado de Mar-Jac, Larry Stine, dijo que Pérez no parecía un hombre de 32 años. “Pero podría haber parecido tener 18 años”, dijo Stine, quien ha representado a la compañía con sede en Georgia desde la década de 1990.

Mar-Jac culpó de la contratación del adolescente a una empresa de personal que suministra trabajadores a la planta.

Cuando se le preguntó si la compañía se sorprendió al saber que Pérez tenía 16 años, Stine dijo: “Sí, se sorprendieron, eso puedo decírselo. Estaban sorprendidos y algo horrorizados”.

La familia de Pérez no respondió a una solicitud de comentarios sobre el uso de la identidad de un adulto.

Identidades robadas

Al menos nueve veces en los últimos tres años, ciudadanos estadounidenses se han quejado ante el Departamento de Policía de Hattiesburg y, a veces, ante Mar-Jac, de que sus identidades fueron robadas y utilizadas por trabajadores de Mar-Jac, según informes policiales obtenidos a través de solicitudes de información pública.

Una persona le dijo a la policía en 2021 que intentó solicitar el desempleo en Florida, pero un empleado de Mar-Jac le dijo que su identidad estaba siendo utilizada. Un informe policial cita el correo electrónico del denunciante que dice: “Llamé a Mar-Jac Chicken para notificarles y [redactado], el supervisor de recursos humanos, me dijo que no podía hacer nada sin un informe policial y que no podía ayudarme de ninguna forma."

Otra persona llamó a la policía local en 2022 diciendo que no podía obtener asistencia para el cuidado infantil en Texas porque un trabajador de Mar-Jac estaba utilizando su identidad.

"[Redactado] declaró que nunca vivió fuera del estado de Texas", dice el informe policial. "Se puso en contacto con Recursos Humanos en Mar-Jac y le informaron que no podían darle ninguna información y que se comunicara con el departamento de policía".

Mar-Jac dijo que ha revisado toda su fuerza laboral y no cree que esté empleando a nadie menor de 18 años. Stine dijo que la compañía está limitada en cuanto al escrutinio que puede aplicar a la documentación más allá del sistema E-Verify del gobierno: “De la forma en que las reglas están establecidas, estamos limitados. Nos dieron esta documentación, no podemos investigarla”.

El Departamento de Trabajo sostiene que corresponde a las empresas realizar la debida diligencia al contratar trabajadores para determinar si tienen la edad legal suficiente para realizar el trabajo.

Después de la muerte de Pérez, el Departamento de Trabajo inició una investigación sobre cómo Mar-Jac contrató a un adolescente y una investigación separada de OSHA sobre el accidente en sí. Ambas investigaciones siguen en curso.

En septiembre, OSHA apeló a los empleados de Mar-Jac en un comunicado de prensa para que se comunicaran con la agencia para discutir las circunstancias que rodearon la muerte de Pérez, señalando que la ley federal protege los derechos de los trabajadores a participar en una investigación del Departamento de Trabajo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está apoyando la investigación de OSHA, según un portavoz del DHS. Stine dijo: “Mar-Jac no tiene conocimiento de ninguna participación del DHS”.

En un correo electrónico, Stine dijo: “Mar-Jac investigó a fondo el accidente y no encontró ningún error cometido por sus empleados de seguridad o recursos humanos. Ha aprendido muchas lecciones del accidente y ha tomado medidas agresivas para evitar que ocurra otro accidente o contratar trabajadores menores de edad”.

Si se determina que una empresa ha violado las leyes sobre trabajo infantil, la multa máxima es de $15,138 por caso.

Cuando se le preguntó si las posibles multas afectan la forma en que una empresa hace negocios, Stine dijo: “Creo que la publicidad de tener algo así es mucho peor que la sanción. Nadie quiere que se vea que ha estado contratando a un niño”.

Pérez fue la segunda persona que murió luego de quedar enredada en equipos de la planta en los últimos dos años.

El tío de Pérez, Gildardo Pérez, le dijo a Telemundo que desconocía los riesgos del trabajo y que podría haber hablado si lo hubiera sabido. “Tal vez lo hubiéramos evitado, pero nunca supimos si era un trabajo peligroso”.

Un representante de Chick-fil-A, que compra pollo a Mar-Jac, dijo en un comunicado: "Estamos revisando nuestros propios procedimientos de investigación y respuesta a medida que tomamos las medidas necesarias para exigir de manera efectiva que todos nuestros proveedores cumplan con nuestros altos estándares de seguridad".

Un trabajador de Mar-Jac que dijo que trabaja legalmente para la empresa y pidió permanecer en el anonimato por temor a perder su trabajo, dijo que representantes de Chick-fil-A vienen a visitar la planta. “Los supervisores nos aconsejan que por favor hagamos bien el trabajo porque los jefes de Chick-fil-A pasarán a revisar el trabajo”, dijo el trabajador.

Los empleados de la planta también reciben un cupón para un sándwich de Chick-fil-A gratis una vez al año, dijo el trabajador.

“Un flujo masivo de niños y niñas”

En un año de investigación, casi todos los ejemplos de niños trabajadores encontrados en plantas procesadoras de carne en todo el país provienen de Guatemala.

Durante los últimos dos años, más de 250,000 niños no acompañados han llegado a EEUU. Casi la mitad de esos menores son de Guatemala.

Muchos de estos niños provienen de pueblos indígenas rurales donde el traficante de personas, conocido como “coyote”, suele ser un miembro de la comunidad, dicen los expertos, y las familias se comprometen a pagar miles de dólares para poder llegar a EEUU.

Algunos de esos niños han encontrado puestos de trabajo en mataderos de todo el país. Algunos parecen jóvenes pero tienen más de 18 años. Otros trabajadores, vistos en fotografías tomadas por investigadores del Departamento de Trabajo, claramente parecen ser niños.

Duvan Pérez era de un pequeño pueblo de montaña llamado Huispache en el oeste de Guatemala, cerca de la frontera con México.

NBC News y Telemundo fueron a Huispache para conocer más sobre los factores que llevan a los jóvenes a abandonar el país. La migración de niños, incluidos muchos que viajan solos sin sus padres, está teniendo repercusiones.

Los datos obtenidos del Ministerio de Educación de Guatemala muestran que más de 1,500 escuelas han cerrado en Guatemala en los últimos 15 años.

El Ministerio de Educación no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre por qué se están produciendo los cierres, pero una agencia del gobierno guatemalteco señala que la demanda de educación está disminuyendo en parte porque los niños se están yendo a EEUU.

Estuardo Sánchez, que trabaja con UNICEF en Guatemala, dijo que el éxodo de niños en los últimos años es significativo. "Es un flujo masivo de niños y niñas que están abandonando el país", afirmó. “Guatemala está perdiendo su buena demografía, ese recurso humano, porque los niños que se van son los más valientes, los emprendedores”.

Mano dura del Departamento de Trabajo

El trabajo infantil en EEUU surgió por primera vez como una nueva preocupación a finales del otoño de 2022, cuando el Departamento de Trabajo anunció que había encontrado a más de 30 niños trabajando ilegalmente en el turno de noche para una empresa que limpia los mataderos más grandes del país, Packers Sanitation Services Inc (PSSI).

Al final, el Departamento de Trabajo encontró 102 niños trabajando para PSSI en 13 locaciones en ocho estados.

PSSI pagó una multa civil de $1.5 millones y aceptó la supervisión de terceros. La empresa sostiene que no contrató niños a sabiendas. Dijo que la única forma en que se podría haber contratado a menores es si utilizaron identidades robadas o falsas para conseguir los trabajos.

La compañía también dijo que tiene un fuerte compromiso con una política de tolerancia cero contra el empleo de personas menores de 18 años y desde entonces ha "implementado procesos y tecnologías de selección mejorados" en sus prácticas de contratación.

Desde el acuerdo con el gobierno federal, PSSI también nombró a un nuevo director ejecutivo y contrató a una persona designada a revisar estas cuestiones.

Desde que salieron a la luz las acusaciones contra PSSI, otras empresas también han sido objeto de escrutinio.

Tyson Foods, Perdue Farms, Hearthside Food Solutions y Gerber's Poultry en Ohio también están ahora bajo investigación por parte del Departamento de Trabajo después de que se alegara que había niños trabajando dentro de sus instalaciones. Las compañías han dicho en declaraciones separadas que están cooperando con el Departamento de Trabajo y tienen políticas estrictas contra la contratación de menores de 18 años.

Tyson Foods escribió en una carta a los senadores que estaban investigando el trabajo infantil: "Tyson Foods está comprometido a cumplir con todas las leyes laborales y a exigir que aquellos con quienes hacemos negocios cumplan con los más altos estándares de responsabilidad".

Perdue Farms dijo en una declaración pública: “El trabajo de menores no tiene cabida en nuestro negocio. Estamos consternados por estas recientes acusaciones, ya que no son representativas de quiénes somos como empresa ni de lo que representamos”.

Un portavoz de Hearthside Food Solutions señaló un editorial de la empresa tras una investigación del New York Times que decía en parte: "Cuando nos enteramos de la historia, tomamos medidas decisivas centradas en erradicar lo que pudo haber permitido que los trabajadores menores de edad contratados por nuestras agencias de personal para ingresar a nuestras instalaciones”.

NBC News publicó la historia de que agentes del FBI encontraron a más de dos docenas de menores trabajando en la planta de Gerber's Poultry en una redada a medianoche en octubre. La compañía dijo que está cooperando con las autoridades federales y agregó: "Contamos con procedimientos formales de verificación de identidad y dedicamos importantes recursos para garantizar que los empleados y contratistas de Gerber's Poultry estén legalmente autorizados para trabajar".

Lo que los investigadores federales no pueden hacer es recuperar los meses y años que los menores migrantes han pasado en el trabajo.

El pastor Joel Tuchez de Dodge City, Kansas, dijo que a los niños que conoció a través de su ministerio y que trabajaron en las plantas empacadoras de carne de Kansas les robaron su infancia.

“Tienes que actuar como un adulto. Tienes que comportarte como un adulto. Tienes que actuar como un adulto. Y si cometes un error, te tratarán como a un adulto”, explicó.