Abogada ofrece consejos para evitar ser víctima de fraude por parole humanitario

Algunas medidas migratorias representan la oportunidad perfecta para quienes buscan aprovecharse de algunas personas que quieren llegar a Estados Unidos.

La abogada de inmigración, Katherine Canto, alertó sobre una estafa dirigida a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que desean mudarse a la nación norteamericana mediante el parole humanitario anunciado por el presidente Joe Biden.

“Las personas tienen que utilizar un patrocinador, un familiar, una persona que les quiera ayudar, que sea ciudadano o residente, donde él solicita o le ayuda con la solicitud de entrada aquí a Estados Unidos que es el parole”, explicó.

Quienes pueden calificar a este beneficio deben ser ciudadanos de los países antes mencionados, no tener antecedentes migratorios o criminales y estar fuera de Estados Unidos.

“Se llena la aplicación en línea y el patrocinador solo somete lo que es el certificado de sostenimiento económico para demostrar que puede sostenerlo económicamente cuando la persona venga acá”, agregó la experta.

Sin embargo, en las redes sociales son muchos los avisos de personas buscando patrocinadores o de supuestos ciudadanos ofreciendo ayuda para patrocinar a algún residente de estos países.

Por eso Canto explicó cuál es el proceso correcto para evitar ser víctimas de fraudes.

"Este tipo de procesos, primeramente, es gratuito, no se paga ningún fee para poder aplicar por el parole. Lo que usted puede pagar, tal vez, es a alguna persona que le ayude a llenar las solicitudes por el servicio, pero no es algo como: 'Mire, págueme mil dólares y su caso le va a salir en tres días o si usted me da tanto yo le voy a acelerar su caso'”, aclaró.

La abogada también explicó que alguien quiere patrocinar a algún familiar o amigo debe saber que está comprometiéndose a responder económicamente por esa persona ante el gobierno.

“Tú tienes un contrato básicamente que tú estás haciendo con el gobierno donde tú estás diciendo que tú te vas a hacer responsable de manera económica por esta persona, ¿en qué sentido? Para que el gobierno no tenga que hacerse responsable. Por ejemplo, para que no tenga que buscarle ayudas que normalmente les corresponden a los residentes o a los ciudadanos", enfatizó.

En un comunicado enviado a Telemundo 44, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en ingles) aseguró que la agencia revisa cuidadosamente cada una de las solicitudes, tanto del patrocinador, como de aquella que está aplicando este parole.

Asimismo, USCIS añadió que el proceso puede durar de uno a tres meses.

Si has sido víctima de una estafa relacionada a este asunto, la Comisión Federal de Comercio habilitó una página web para denunciarlo. Clic aquí para más.