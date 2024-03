Médico de Georgia que publicó videos de un bebé decapitado es declarado culpable ante un tribunal

Un médico de Georgia que fue demandado por una pareja que lo acusó de publicar en las redes sociales a su bebé recién nacido decapitado fue declarado culpable ante un tribunal.

El Dr. Jackson Gates y su empresa, Medical Diagnostic Choices, fueron demandados en un tribunal civil por Jessica Ross y Treveon Isaiah Taylor Sr. en septiembre.

Lo habían contratado para realizar una autopsia independiente de su bebé, al que llamaron Bebé Isaías. El bebé murió durante el parto en julio de 2023, después de lo cual Gates supuestamente publicó videos “gráficos y espantosos” de la autopsia en las redes sociales sin el conocimiento o consentimiento de los padres.

El jueves, un juez del condado de Fulton concedió una sentencia en rebeldía contra Gates y su empresa porque no respondieron a la demanda civil. Fueron declarados responsables de causar intencionalmente angustia emocional, invasión de la privacidad y fraude.

Sin embargo, no se determinaron los méritos de las reclamaciones de la demanda. Un juicio sin jurado determinará el monto de los daños adeudados a los padres.

NBC News se comunicó con un abogado de la pareja para hacer comentarios.

Gates dijo a NBC News el lunes que lo que hizo no fue una violación de la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico, comúnmente conocida como HIPAA, que protege la divulgación de información médica confidencial del paciente.

"La cláusula HIPAA establece que, como médico, estoy dentro de mi capacidad de informar al público cuando hay un problema de seguridad en la atención médica, este bebé fue asesinado", dijo, y agregó que nadie se habría enterado del caso si él no lo hubiera hecho. hablado al respecto.

"No he violado la HIPAA, un médico no requiere obtener consentimiento para denunciar un delito o algún tipo de problema de salud al público", dijo. "He estado haciendo esto durante 15 años, publicando mis casos de autopsias para explicar al público la victimización de las personas que han muerto."

El bebé de Ross y Taylor estaba muerto en el momento de su parto el 10 de julio de 2023, según la denuncia.

El 12 de julio, Ross firmó un contrato con Gates para realizar una autopsia del bebé Isaiah a cambio de $2,500 dólares. Ese contacto, sin embargo, no le dio permiso a Gates ni a su empresa para hacer públicos el examen post mortem, sus resultados, ni las fotografías o videos tomados del mismo.

Pero el 14 de julio, Gates subió un vídeo a su cuenta de Instagram que mostraba “con detalles gráficos y espeluznantes un examen post mortem de la cabeza decapitada y cortada del Bebé Isaías”, decía la denuncia.

Luego eliminó ese video, pero el 21 de julio publicó en Instagram dos videos más del examen, según la demanda.

Los demandantes se enteraron más tarde de los vídeos y sintieron “conmoción, ira, humillación e indignación”.

Sus abogados enviaron una carta de cese y desistimiento a Gates en agosto para que eliminara los videos.

Al final, la Oficina del Médico Forense del Condado de Clayton dictaminó que la muerte del bebé Isaiah fue un homicidio causado por “acciones de otra persona”.

La muerte del bebé se debió directamente a una fractura de las vértebras cervicales de la columna, dijo.

La pareja también había presentado una demanda contra el hospital y el obstetra que ayudaron a dar a luz al bebé, alegando que las complicaciones en el parto provocaron la muerte del niño.

En ese caso, el médico que demandó, era miembro de una práctica privada y no era empleado del hospital donde tuvo lugar el parto, Southern Regional Medical Center en Riverdale.

En agosto, el centro médico negó “las acusaciones de irregularidades” y dijo que “esta desafortunada muerte infantil ocurrió en el útero antes del parto y la decapitación”.