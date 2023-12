Helicóptero de noticias se estrella matando a dos de sus tripulantes

NUEVA JERSEY - Un helicóptero de noticias se vino abajo la noche del martes en un área boscosa del sur de Nueva Jersey matando a sus tripulantes, según las autoridades.

Se informó que el accidente tuvo lugar la noche del martes en Mullica River Road a la altura del Wharton State Forest en Washington Township, Burlington County.

La cadena 6ABC News confirmó por escrito que la nave pertenecía a su grupo de noticias y que las dos personas quienes iban a bordo eran el piloto y un camarógrafo quienes laboraban en partes del Estado Jardín en un American Eurocopter AS350-B2. Los periodistas estaban cubriendo una noticia en la costa de NJ cuando dieron vueltas en el bosque hasta estrellarse.

"No revelaremos la identidad de los miembros de la tripulación por el momento, ya que los familiares no han sido notificados del accidente”, publicó ABC News en su sitio web. “Ambos tienen una larga trayectoria laborando como parte del equipo de Action News”. La estación de noticias está ubicada en Filadelfia.

Las autoridades determinaron temprano el miércoles que por lo remoto del accidente se iba a esperar hasta que hubiera luz solar para continuar con las labores de investigación, según el jefe de la Policía Forestal de NJ, Geroge Fedorczyk. De hecho, estarían a la espera de un representante de NTSB quien estaría a cargo del proceso.

Secuencia de eventos:

Un patrullero de la Policía Forestal de NJ se percató del accidente y los escombros a las 10:50 p.m. del martes.

Justo después de la medianoche se avistaron las partes del helicóptero en Mullica River Road en Washington Township.

A eso de las 3:15 a.m. un investigador de la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés, arribó al lugar de los hechos.

Al momento se desconoce la causa del accidente, pero la zona boscosa de noche es bastante oscura.

Los investigadores de NTSB estarán evaluando entre otras cosas lo siguiente:

Data del vuelo.

Grabaciones de cualquier intercambio que haya habido con el control de tráfico aéreo.

Récords de mantenimiento de la nave.

Condiciones del tiempo aledañas al lugar del accidente.

6ABC reportó que alquila sus helicópteros en U.S. Helicopters Inc. con base en Carolina del Norte. Un portavoz de la empresa no pudo emitir comentarios de inmediato.

