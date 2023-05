EEUU denegará asilos en la frontera a los que no presenten previa solicitud en línea

El gobierno de Biden empezará el jueves a denegar el asilo a los inmigrantes que lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México sin haber presentado antes una solicitud en línea o sin haber buscado protección en un país por el que hayan pasado, lo que supone un cambio fundamental en la política de inmigración mientras Estados Unidos se pone fin de una restricción clave contra la pandemia.

La nueva norma representa un cambio significativo en la forma en que EE.UU. trata a los solicitantes de asilo que han estado apareciendo en la frontera en grandes cantidades en vista de la finalización del Título 42 que permite al gobierno expulsar rápidamente a los migrantes a México. Las autoridades estadounidenses advirtieron de que se avecinan días difíciles al expirar el programa vinculado a la pandemia del COVID-19.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

La norma anunciada el miércoles forma parte de nuevas medidas destinadas a reprimir los cruces fronterizos ilegales al tiempo que se crean nuevas vías legales, incluido un plan para abrir 100 centros regionales de migración en todo el hemisferio occidental y conceder libertad condicional humanitaria a 30,000 personas al mes para entrar en el país desde cuatro países. Las autoridades estadounidenses han detallado las medidas que han tomado, incluido el aumento de los vuelos de deportación, mientras se preparan para lo que muchos esperan que sea un aumento sustancial de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

"Nuestro plan dará resultados, pero llevará tiempo que esos resultados se materialicen plenamente", advirtió el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Muchos migrantes, alentados por la preocupación de que pronto sea más difícil permanecer en Estados Unidos, intentaban cruzar antes de que expire el Título 42 y entrara en vigor la nueva norma.

Bajo el Título 42, los agentes fronterizos han devuelto rápidamente a las personas, y lo hicieron 2,8 millones de veces desde marzo de 2020. Pero después de que las restricciones expiraron, los migrantes atrapados cruzando ilegalmente no podrán regresar durante cinco años. Pueden enfrentar un enjuiciamiento penal si lo hacen.

En Ciudad Juárez, los migrantes llegaron esta semana en pequeños grupos en tren o autobús, saliendo a diario para entregarse a las autoridades estadounidenses.

Alrededor de 10,000 personas fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza el martes, una de las mayores aprehensiones en un solo día, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. Más de 27,000 personas estaban bajo custodia. Las cifras de detenidos varían a medida que los inmigrantes son liberados o deportados, pero en marzo había 8,600 personas bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.