Iba a 100 millas por hora: la condenan por matar su novio y amigo en un choque

Una joven de Ohio fue declarada culpable de asesinato el lunes, acusada de matar intencionadamente a su novio y al amigo de éste estrellando su auto contra un edificio de ladrillo a 160 km/h el año pasado.

Mackenzie Shirilla, de 19 años, fue declarada culpable en un juicio sin jurado de 12 cargos: cuatro cargos de asesinato, cuatro cargos de agresión grave, dos cargos de homicidio vehicular agravado, un cargo de posesión de drogas y un cargo de posesión de herramientas criminales.

Shirilla rompió a llorar cuando la juez Nancy Margaret Russo dijo: "No se trataba de conducción temeraria. Esto fue asesinato", en la lectura del veredicto el lunes.

El accidente se produjo alrededor de las 5:30 a.m. del 31 de julio de 2022, cuando Shirilla aceleró su Toyota Camry y chocó contra el Plidco Building, un gran edificio de ladrillo situado en el cruce de Progress y Alameda Drive, en el barrio de Strongsville, en Cleveland, según informaron la policía y la fiscalía.

Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, unos 45 minutos después, encontró el coche con "graves daños y los airbag totalmente desplegados" y en su interior a Shirilla, que entonces tenía 17 años, a su novio Dominic Russo, de 20, y a su amigo Davion Flanagan, de 19 años.

Los encontraron inconscientes, sin respirar y atrapados en el vehículo, según informó la policía en su momento. Shirilla fue trasladada a un hospital local, pero Russo y Flanagan fueron declarados muertos en el lugar de los hechos.

Shirilla tenía 18 años cuando fue detenida el 4 de noviembre de 2022 en relación con el accidente.

Los fiscales argumentaron que Shirilla mantenía una relación tóxica con Russo y que ya le había amenazado anteriormente.

Dos semanas antes del accidente, supuestamente amenazó con estrellar su vehículo cuando conducía con Russo, porque estaba disgustada por un desacuerdo que habían tenido. Russo llamó a su madre y pidió que le recogieran, y un amigo acabó recogiéndole. Durante una llamada telefónica con Russo, el amigo supuestamente escuchó a Shirilla decir "voy a estrellar este coche ahora mismo", dijeron los fiscales en documentos judiciales.

El mismo mes del accidente, Shirilla supuestamente "profirió múltiples amenazas" contra Russo. Los vídeos recuperados de su teléfono revelan un altercado en el que se la oye "degradar repetidamente a Dominic, amenazar y dañar su propiedad", según los documentos judiciales. Al parecer, amenazó con rayar su coche y romper el pomo de una puerta después de que él se negaba a dejarla entrar en su casa, según los documentos.

La jueza Nancy Margaret Russo hizo una descripción mordaz del caso antes de leer el veredicto, diciendo que Shirilla tenía una "misión" que ejecutó con "precisión" aquel fatídico día - y "la misión era la muerte".

"El vídeo [del accidente] muestra claramente el propósito y la intención de la acusada. Ella eligió un curso de muerte y destrucción ese día", dijo el juez Russo.

"Pasó de ser una conductora responsable a convertirse literalmente en un infierno sobre ruedas a medida que avanzaba por la calle", dijo Russo, señalando que Shirilla tomó una decisión calculada al conducir esa mañana, cuando no había mucha gente alrededor, por una ruta oscura que no tomaba habitualmente.

El fiscal Michael O'Malley dijo a la afiliada de NBC WKYC de Cleveland que el video del choque fue condenatorio en el caso diciendo: "La intención era obvia al ver ese video que sólo había un objetivo".

Jaime Flanagan, la madre de Flanagan, dijo a la estación después del veredicto: "No hay un día que pasa que no echamos de menos a nuestro hijo y la justicia se sirvió para él hoy. Pero honestamente no hay ganadores aquí. Hoy no hay ganadores".

El abogado de Shirilla, James McDonnell, declinó hacer comentarios el miércoles.

Deberá comparecer de nuevo ante el tribunal para dictar sentencia el 21 de agosto.

