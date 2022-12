CNBC: Te decimos tres pasos para pagar más rápido la deuda de tu tarjeta de crédito

NUEVA YORK -- Cada vez es más costoso pagar la deuda de la tarjeta de crédito.

La tasa de interés promedio en las nuevas ofertas de tarjetas de crédito es ahora de casi el 23%, según el último análisis de LendingTree. Eso es un aumento de alrededor del 22.4% en noviembre.

“Las tasas de interés de las tarjetas de crédito son más altas que nunca”, dijo Matt Schulz, analista de crédito jefe de LendingTree, a CNBC Make It. “Desafortunadamente, no es probable que 2023 sea mucho mejor”.

La Reserva Federal elevó las tasas de interés por séptima vez este año en un esfuerzo por combatir la inflación y se espera que continúe aumentando las tasas el próximo año. Dado que la mayoría de las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés variable, existe una conexión directa entre los aumentos de tasas de la Fed y la tasa de interés que le cobran a su tarjeta de crédito.

Una tasa de interés más alta también significa que su deuda de tarjeta de crédito costará más para pagar, dice Schulz.

Supongamos que tiene un saldo de $ 5,000 en una tarjeta con una tasa de porcentaje anual (APR) del 19%. Si paga $ 200 por mes, por ejemplo, desembolsará alrededor de $ 1,415 en intereses, además del saldo principal de $ 5,000, según los cálculos de LendingTree.

Ahora suponga que tiene el mismo saldo de tarjeta de crédito de $ 5,000 pero con un APR del 22%. Le costaría alrededor de $1,750 en intereses, según los cálculos de LendingTree. Esa diferencia del 3% llegaría a $335 adicionales en cargos por intereses.

Si bien puede evitar por completo los cargos por intereses pagando el saldo total de su estado de cuenta todos los meses, por lo general es más fácil decirlo que hacerlo. Si te sientes desanimado o desanimada por la deuda de la tarjeta de crédito, aquí hay tres pasos que puede tomar ahora.

Crea o actualiza tu presupuesto

“No puede tener un plan significativo para abordar la deuda de la tarjeta de crédito si no sabe cuánto dinero entra y sale de su hogar cada mes”, dice Schulz.

Una vez que sepa cuánto dinero está ganando y cuánto está gastando, puede calcular cuánto asignar para pagar la deuda de la tarjeta de crédito y alcanzar otras metas financieras. Si ya tiene un presupuesto, asegúrese de actualizarlo continuamente para reflejar los costos crecientes provocados por la inflación.

“Lo más probable es que todas las suposiciones que hizo hace tres a seis meses acerca de lo que costarían las cosas hayan sido eliminadas por la inflación”, dice Schulz.

Considere una tarjeta de transferencia de saldo

Las tarjetas de transferencia de saldo ofrecen un período introductorio de APR del 0% que puede durar hasta 21 meses. Al transferir un saldo alto a uno de estos tipos de tarjetas, puede pagar su deuda sin incurrir en costosos cargos por intereses durante un período de tiempo.

"Las tarjetas de crédito de transferencia de saldo son absolutamente una de las mejores armas contra la deuda de tarjetas de crédito", dice Schulz.

Sin embargo, normalmente necesita un puntaje de crédito de 670 o más para calificar para una tarjeta de transferencia de saldo. Aunque tener un puntaje de crédito bueno o excelente no garantiza que califique, la probabilidad de que sea aprobado generalmente disminuye si su puntaje de crédito es inferior a 670.

También es importante tener en cuenta que los emisores de tarjetas suelen limitar la cantidad de deuda que puede transferir a una nueva tarjeta. Eso significa que solo puede ser aprobado para transferir parte de su deuda.

Si obtiene uno, asegúrese de revisar la tarifa de transferencia de saldo, que puede oscilar entre el 3% y el 5% de la cantidad que ha transferido. Además, tenga cuidado con los plazos de pago para evitar cargos por mora.

Llame al emisor de su tarjeta de crédito y solicite una tasa más baja

Uno de los conceptos erróneos más grandes sobre las tasas de interés de las tarjetas de crédito es que no tienes control sobre ellas, pero en realidad tienes más poder del que crees. Aproximadamente el 70 % de las personas que solicitaron una tasa de interés más baja en su tarjeta de crédito en el pasado obtuvieron una, según una encuesta de LendingTree de 2022.

Con una tasa de éxito tan alta, probablemente no necesite un puntaje de crédito perfecto o un largo historial con el banco para reducir la tasa de interés de su tarjeta de crédito, dice Schulz.

“No hay garantías, por supuesto, pero como dice el viejo refrán, si nunca preguntas, la respuesta siempre es no”, dice.

