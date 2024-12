Secuestro relámpago en el lado Oeste de Chicago: Hombre es forzado a retirar dinero de un cajero automático

Un hombre de 39 años dice que fue secuestrado a punta de pistola frente a su casa en el lado oeste de Chicago y obligado a retirar dinero de un cajero automático. El aterrador incidente ocurrió en la cuadra 800 de North Parkside y fue captado por una cámara de seguridad.

Detalles del Incidente

Según el Departamento de Policía de Chicago, el incidente tuvo lugar alrededor de las 2:30 a.m. del sábado. La víctima acababa de llegar a casa en un Uber cuando fue abordada por cinco hombres armados que lo obligaron a subir a una camioneta SUV negra.

Dentro del vehículo, los delincuentes supuestamente:

Golpearon a la víctima con un arma de fuego mientras exigían dinero.

mientras exigían dinero. Lo trasladaron hasta la cuadra 1800 de North Cicero , donde lo forzaron a retirar efectivo de un cajero automático .

, donde lo forzaron a retirar efectivo de un . Huyeron en dirección desconocida con el dinero y las pertenencias personales de la víctima.

Estado de la Investigación

Hasta el momento, no hay personas bajo arresto, y el caso continúa siendo investigado por los detectives del Área Cuatro.

Declaración de la Víctima

En un mensaje compartido con Telemundo Chicago, la víctima describió lo sucedido:

"Llegué en Uber a casa y, apenas bajé del auto, un carro venía detrás. Dos personas con pistolas me quitaron todo lo que tenía. Como no pude desbloquear mi teléfono por los nervios, me arrastraron hasta su vehículo y me llevaron. En el camino me golpearon y me amenazaron con matarme si no les daba más dinero."

Recomendaciones de Seguridad

La policía exhorta a los residentes a:

Evitar caminar solos durante la noche.

Reportar cualquier actividad sospechosa de inmediato.

Utilizar cámaras de seguridad como herramienta para prevenir y documentar delitos.

Información Adicional

Cualquier persona con información sobre este caso debe comunicarse con los detectives del Área Cuatro al (312) 746-8252.