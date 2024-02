Jennifer López anunció el jueves que tendrá una gira por Estados Unidos, con paradas en más de 30 ciudades de todo el país, incluida el área de Chicago.

La gira “This Is Me…Now” comienza el 26 de junio en Orlando, Florida. Está previsto que la artista llegue al Allstate Arena en Rosemont el 26 de julio, según Live Nation.

Esta gira, que lleva el mismo nombre de su próximo álbum de estudio, marca el primer tour de la cantante de “Get Right” en casi cinco años. J. Lo realizó su última gira en 2019.

Los boletos saldrán a la venta a las 10 a.m. del viernes, 23 de febrero a través de LiveNation.com, la empresa matriz de Ticketmaster, luego de tres períodos de preventa para titulares de tarjetas Citi, clientes de Verizon y miembros del club de fans de J.Lo. La preventa comienza el 20 de febrero a las 9 a.m. para el club de fans y a las 10 a.m. para los clientes de Citi y Verizon, dijo Live Nation.

Además de su nuevo álbum, J.Lo también lanzará una película de Prime Video el viernes. López coescribió "This is Me…Now: A Love Story", una película musical sobre cómo encontrar el amor, que ella llamó "la cosa más personal que he hecho en mi vida". La película incluye apariciones repletas de estrellas de su esposo, Ben Affleck, Keke Palmer, Sofia Vergara, Post Malone y más.

También tiene un documental detrás de escena, “The Greatest Love Story Never Told”, que se estrenará el 27 de febrero, también en Prime.

A continuación se puede encontrar una lista completa de las fechas y ciudades de la gira de J.Lo:

miércoles, 26 de junio | Orlando, Florida | Kia Center

viernes, 28 de junio | Miami, Florida | Kaseya Center

martes, 2 de julio | Austin, Texas | Moody Center

miércoles, 3 de julio | Edinburg, Texas | Bert Ogden Arena

viernes, 5 de julio | San Antonio, Texas | Frost Bank Center

sábado, 6 de julio | Dallas, Texas | American Airlines Center

martes, 9 de julio | Phoenix, AZ | Footprint Center

jueves, 11 de julio | Los Ángeles, California | Kia Forum

sábado, 13 de julio | Anaheim, California | Honda Center

martes, 16 de julio | San Francisco, California | Chase Center

miércoles, 17 de julio | Sacramento, California | Golden 1 Center

viernes, 19 de julio | Palm Springs, California | Acrisure Arena

sábado, 20 de julio | Las Vegas, Nevada | T-Mobile Arena

lunes, 22 de julio | Denver, Colorado | Ball Arena

miércoles, 24 de julio | Tulsa, OK | BOK Center

viernes, 26 de julio | Rosemont, Illinois | Allstate Arena

sábado, 27 de julio | Indianápolis, IN | Gainbridge Fieldhouse

martes, 30 de julio | Pittsburgh, Pensilvania | PPG Paints Arena

miércoles, 31 de julio | Detroit, Michigan | Little Caesars Arena

viernes, 2 de agosto | Toronto, ON | Scotiabank Arena

lunes, 5 de agosto | Montréal, QC | Bell Centre

miércoles, 7 de agosto | Boston, Massachusetts | TD Garden

viernes, 9 de agosto | Belmont Park, Nueva York | USB Arena

Sábado, 10 de agosto | Newark, Nueva Jersey | Prudential Center

martes, 13 de agosto | Filadelfia, Pensilvania | Wells Fargo Center

miércoles, 14 de agosto | Washington, DC | Capital One Arena

viernes, 16 de agosto | Nueva York, Nueva York | Madison Square Garden

martes, 20 de agosto | Cleveland, Ohio | Rocket Mortgage Fieldhouse

jueves, 22 de agosto | Nashville, Tennessee | Bridgestone Arena

sábado, 24 de agosto | Raleigh, Carolina del Norte | PNC Arena

domingo, 25 de agosto | Atlanta, Georgia | State Farm Arena

martes, 27 de agosto | Tampa, Florida | Amalie Arena

viernes, 30 de agosto | Nueva Orleans, Luisiana | Smoothie King Center

sábado, 31 de agosto | Houston, Texas | Toyota Center