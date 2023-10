“Absolutamente devastadora”: compañeros de reparto en “Friends” sobre la muerte de Matthew Perry

Los compañeros de reparto de Matthew Perry en "Friends" calificaron el lunes su muerte como "una pérdida insondable" que los ha dejado "completamente devastados".

"Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia", dijeron Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer en un comunicado conjunto.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más, cuando podamos", continuó el grupo. "Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo".

Perry murió el sábado aparentemente ahogado en su casa en el vecindario Pacific Palisades de Los Ángeles, a los 54 años, dijeron a NBC News un representante de Perry y una fuente policial.

Se recibió una llamada al 911 a las 4:07 p.m. hora local y fue tratado como un rescate acuático, dijo el capitán de bomberos de Los Ángeles, Erik Scott, en un comunicado.

Los socorristas encontraron "a un hombre adulto inconsciente en un jacuzzi independiente. Un transeúnte sacó la cabeza del hombre del agua y lo llevó hasta el borde, luego los bomberos lo sacaron del agua a su llegada", dijo.

"Lamentablemente, una evaluación médica rápida reveló que el hombre había fallecido antes de que llegaran los socorristas".

El médico forense del condado de Los Ángeles aplazó el domingo la búsqueda de la causa de la muerte hasta que se completen los resultados toxicológicos. Eso podría llevar de tres a cuatro meses, dijo la oficina del médico forense a NBC News.

El querido actor era conocido por sus chistes ingeniosos y su ritmo cómico en su papel de Chandler Bing en la longeva comedia de los 90 "Friends", así como por su vulnerabilidad al compartir su batalla contra la adicción al alcohol y los opioides.

El año pasado, publicó sus memorias, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, que detalla su viaje de adicción y rehabilitación y una experiencia cercana a la muerte en 2019 después de que su colon estallara como resultado del uso de opioides.

En una entrevista con el podcast "Q with Tom Power" el año pasado para promocionar sus memorias, Perry dijo que no quería ser recordado por su legado de "Friends" después de su muerte.

“Lo mejor de mí, sin excepción, es que alguien se me acerque y me diga: 'No puedo dejar de beber'. ¿Me puedes ayudar?' Puedo decir que sí, hacer un seguimiento y hacerlo, y lo he dicho durante mucho tiempo: cuando muera, no quiero que 'Friends' sea lo primero que se mencione; sé que quiero que sea lo primero que se mencione. Y voy a vivir el resto de mi vida demostrándolo”, dijo Perry.

LOS HOMENAJES LLEGAN A RAUDALES

Maggie Wheeler, quien interpretó a Janice, la novia de Chandler Bing, en "Friends", dijo que Perry murió demasiado pronto y que todos los que lo conocieron en la vida real y en la pantalla lo extrañarán.

Señaló las luchas que Perry compartió en sus memorias y dijo que esperaba que estuviera en paz.

“Matthew era un actor increíblemente generoso. No hubo una sola vez que subí a un escenario con él en la que no me sentí animada por su brillantez”, dijo. "Incluso en sus momentos más oscuros, su ritmo cómico fue impecable".

Los cocreadores de “Friends”, Marta Kauffman y David Crane, junto con el productor ejecutivo Kevin Bright, dijeron el domingo en un comunicado conjunto: “Todavía parece imposible. Todo lo que podemos decir es que nos sentimos bendecidos de haberlo tenido como parte de nuestras vidas”.

“Era un talento brillante. Es un cliché decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew, no hay palabras más ciertas. Desde el día en que lo escuchamos por primera vez encarnar el papel de Chandler Bing, no había nadie más para nosotros", dijeron. "Siempre apreciaremos la alegría, la luz, la inteligencia cegadora que aportó a cada momento, no sólo a su trabajo, sino también en la vida. Siempre fue la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado".

"Enviamos todo nuestro amor a su familia y amigos. Este es verdaderamente el lugar donde nuestros corazones están rotos", cita el comunicado.

Además de "Friends", a la que se unió a los 24 años, Perry también protagonizó los programas "Boys Will Be Boys", "Growing Pains", Beverly Hills, 90210", "The West Wing" y "Scrubs", y películas que incluyen “Fools Rush In”, “Three to Tango” y “17 Again”.



​