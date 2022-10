Harvey Weinstein enfrenta juicio por agresión sexual en Los Ángeles

Los Ángeles. — Cinco años después de que las historias de mujeres sobre él hicieran estallar el movimiento #MeToo, Harvey Weinstein será juzgado en la ciudad donde una vez fue un coloso en los Oscar.

El ex magnate del cine de 70 años, que ya cumple una sentencia de 23 años por violación y agresión sexual en Nueva York, enfrenta diferentes acusaciones, incluidas varias que, según los fiscales, ocurrieron durante una semana crucial de los Oscar en Los Ángeles. La selección del jurado para un juicio de ocho semanas comienza este lunes.

Weinstein ha sido acusado de cuatro cargos de violación y otros siete cargos de agresión sexual que involucran a cinco mujeres, quienes comparecerán ante el tribunal como Jane Does para contar sus historias. Él se ha declarado no culpable.

Cuatro mujeres más podrán subir al estrado para dar cuenta de las agresiones sexuales de Weinstein que no dieron lugar a cargos, pero que los fiscales esperan que muestren al jurado que tenía propensión a cometer tales actos.

“Era el Rey de Hollywood en Nueva York y Los Ángeles”

A partir de la década de 1990, Weinstein, a través de la empresa Miramax que dirigía con su hermano, fue un innovador en la realización de campañas amplias y agresivas para promocionar a los nominados a los Premios de la Academia. Tuvo un éxito inigualable, impulsando películas como “Shakespeare in Love” y “The Artist” a ganar la mejor película y convirtiéndose en uno de los hombres más agradecidos durante los discursos de aceptación del Oscar.

Miramax y su sucesora, The Weinstein Co., tenían su sede en Nueva York, donde Weinstein vivía y hacía negocios, pero eso no disminuyó su presencia en Hollywood.

“Era una criatura de Nueva York, pero también era una criatura de Los Ángeles”, dijo Kim Masters, editora general de The Hollywood Reporter y observadora de la industria del cine desde hace mucho tiempo. “Ofrecía esta gran fiesta de los Globos de Oro que siempre estaba muy por encima de su capacidad cuando estaba en su apogeo. Era el Rey de Hollywood en Nueva York y Los Ángeles”.

“Ya no era el rey de los Oscar”

Fue durante la semana de los Oscar en 2013, cuando Jennifer Lawrence ganaría un Premio de la Academia por “Silver Linings Playbook” de Weinstein Co., y Quentin Tarantino ganaría por escribir “Django Unchained” de la compañía, que cuatro de los 11 presuntos delitos se cometieron tuvieron lugar

Como la mayoría de los incidentes en las acusaciones, ocurrieron bajo la apariencia de reuniones de negocios en hoteles de lujo en Beverly Hills y Los Ángeles, que Weinstein usó como su sede en California y donde se le podía ver durante la temporada de premios y durante todo el año. Fue tratado como más que un VIP (Persona importante).

En una audiencia previa al juicio, el chofer que condujo a Weinstein por Los Ángeles testificó que incluso a él se le permitió tomar hasta $1,000 en efectivo a nombre de Weinstein de la recepción del hotel donde se alojaba el magnate.

Cuando las historias sobre él en The New York Times y The New Yorker en octubre de 2017 provocaron su caída, el poder de Weinstein para aparentemente hacer que las películas ganaran premios había disminuido y su compañía había caído en problemas financieros.

“Su estatura cambió, ya no era el rey de los Oscar, que era realmente lo que lo hacía vulnerable”, dijo Masters.

“Un juicio menos espectacular”

Es probable que el juicio de Los Ángeles sea mucho menos espectacular que los procedimientos de Nueva York, y no solo porque es una secuela y Weinstein ya está cumpliendo una larga sentencia.

El tráfico peatonal es escaso y no hay una gran entrada en el juzgado del centro de Los Ángeles que albergará el juicio.

Weinstein no será visible para ninguna horda de medios o manifestantes afuera como lo estuvo en Manhattan ya que será conducido a la sala del tribunal directamente desde la cárcel, una vez que se haya cambiado de su atuendo de prisión a un traje, a través de un pasillo corto donde no hay cámaras. permitió que pudiera capturarlo.

Solo una docena de reporteros, incluidos dos dibujantes, podrán ingresar a la pequeña sala del tribunal cada día, en comparación con varias docenas en Nueva York.

“Este caso es único”

Weinstein también estará representado por diferentes abogados en Los Ángeles, Alan Jackson y Mark Werksman. Han expresado su preocupación de que las películas puedan desempeñar un papel en el juicio.

La película “She Said”, que narra el trabajo de dos reporteros del New York Times y sus historias explosivas sobre Weinstein, se estrenará a mitad del juicio el 18 de noviembre.

Los abogados de Weinstein perdieron un intento de retrasar los procedimientos por la película, y el juez rechazó su argumento de que la publicidad que la rodea perjudicaría a un posible jurado en su contra.

“Este caso es único”, dijo Werksman en una audiencia previa al juicio. “La notoriedad del señor Weinstein y su lugar en nuestra cultura en el centro de la tormenta de fuego que es el movimiento #MeToo es real, y estamos tratando de hacer todo lo posible para evitar un juicio cuando habrá un torbellino de publicidad adversa hacia él”.

El juicio de Weinstein es uno de varios con conexiones #MeToo que han comenzado o están por comenzar a medida que pasa el quinto aniversario del momento más importante del movimiento, incluido el juicio por violación del actor de "That “70s Show”, Danny Masterson, justo al final del pasillo donde se realizara el juicio de Weinstein, y el juicio civil de agresión sexual de Nueva York de Kevin Spacey.