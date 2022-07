Servicio Meteorológico Nacional confirma tornado en el sur de Naperville

NAPERVILLE - Es probable que un tornado haya tocado tierra en el sur de Naperville el sábado por la mañana temprano, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Un estudio de tormenta inicial mostró un tornado en el suburbio del oeste basado en el daño observado y una señal de escombros de tornados río abajo en el radar, dijeron los meteorólogos.

El punto de partida aproximado fue en una plaza comercial en la esquina noreste de la ruta 59 y la calle 95, aunque aún se está realizando una evaluación.

El sábado por la mañana, partes de los condados Cook y Will están experimentando carreteras y viaductos inundados después de que las tormentas azotaran el área, trayendo fuertes lluvias y ráfagas de viento dañinas de hasta 60 mph, lo que provocó advertencias de tornado para los dos condados.

Justo después de las 6 a.m. del sábado, una advertencia de tormenta severa seguía vigente para Cook, Will y las partes del sur de los condados de DuPage después de que expiraron las advertencias de tornado. A las 7 a.m., la tormenta se desplazó hacia el noroeste de Indiana y muchos condados del área de Chicago estaban bajo vigilancia de inundación.

Los fuertes vientos y las fuertes lluvias fueron las principales amenazas de la tormenta, y casi 150 hogares estaban sin electricidad hasta el sábado por la mañana.

“La amenaza de tornado ha disminuido, aunque todavía hay vientos severos (más de 60 mph) que se mueven a través de partes de Illinois a lo largo/este de la I-57 y hacia el noroeste de Indiana”, tuiteó el Servicio Meteorológico Nacional. “El mensaje antes de estas tormentas sigue siendo en gran medida similar: entrar, alejarse de las ventanas”.

Se informaron inundaciones en toda el área, desde los pasos subterráneos en Oak Park hasta las carreteras en Hoffman Estates. También se informó de inundaciones en la autopista Eisenhower, lo que ralentizó el tráfico a medida que los automóviles pasaban por el agua.

Se espera que la amenaza de tormentas disminuya en toda el área más tarde el sábado por la mañana y hasta la tarde, pero las posibilidades de tiempo severo son posibles nuevamente desde el sábado por la noche hasta el domingo. Los fuertes vientos y las fuertes lluvias se consideran nuevamente las principales amenazas, con la posibilidad de un tornado.

Las condiciones podrían ser calurosas durante el día del sábado, ya que es posible que haya temperaturas de 91 grados.